Generador de Vídeos de Formación en Coaching para una Formación Atractiva
Genera rápidamente vídeos de formación profesional con texto a vídeo desde guion, transformando tu proceso de L&D.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo tutorial informativo de 45 segundos para gerentes o líderes de equipo, ilustrando un proceso interno rápido para compartir conocimientos. El estilo visual y de audio debe ser nítido, atractivo y profesional, utilizando una voz en off segura para guiar a los espectadores a través de los pasos fácilmente creados simplemente introduciendo un guion y utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a formadores corporativos, transformando un tema complejo en un recurso educativo accesible. El estilo visual debe ser vibrante y moderno, complementando una voz en off articulada generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que las ideas complejas se transmitan con claridad atractiva.
Desarrolla un vídeo pulido de 90 segundos para departamentos de RRHH, optimizando la formación en cumplimiento con un formato atractivo que ahorra tiempo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio autoritario pero accesible, utilizando la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para entregar información crucial de manera visualmente atractiva y fácil de entender.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación y la Creación de Cursos.
Produce vídeos de formación y cursos de alta calidad de manera eficiente, permitiendo a los equipos de L&D educar a una audiencia más amplia a nivel global.
Mejorar el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha los avatares de IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos, mejorando significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?
HeyGen permite a los equipos de L&D producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, ahorrando significativamente tiempo y esfuerzo en la producción de contenido para la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades.
¿Puedo usar avatares de IA para crear contenido de coaching y formación atractivo con HeyGen?
Absolutamente, los avatares de IA de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación, ofreciendo una manera dinámica y atractiva de entregar recursos educativos y guías prácticas sin necesidad de cámaras o actores.
¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar bibliotecas de vídeos tutoriales completas?
HeyGen proporciona una plataforma robusta para construir extensas bibliotecas de vídeos tutoriales, completas con plantillas personalizables, voces en off de IA y la capacidad de generar subtítulos, asegurando un intercambio de conocimientos efectivo y formación en cumplimiento.
¿Cómo puede HeyGen mejorar el intercambio de conocimientos y los recursos educativos de nuestra organización?
Al aprovechar HeyGen como un generador de vídeos de IA, las organizaciones pueden transformar rápidamente guiones en vídeos de formación profesional, optimizando el intercambio de conocimientos y proporcionando recursos educativos accesibles y de alta calidad para diversas necesidades de aprendizaje.