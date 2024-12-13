Generador de Vídeos de Formación en Coaching para una Formación Atractiva

Genera rápidamente vídeos de formación profesional con texto a vídeo desde guion, transformando tu proceso de L&D.

Diseña un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, demostrando cómo mejorar significativamente la incorporación de empleados utilizando un generador de vídeos de formación en coaching. Este prompt requiere un estilo visual profesional y alentador, con un avatar de IA amigable que ofrece instrucciones claras y concisas a los nuevos empleados, todo generado de manera eficiente aprovechando la función de avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo tutorial informativo de 45 segundos para gerentes o líderes de equipo, ilustrando un proceso interno rápido para compartir conocimientos. El estilo visual y de audio debe ser nítido, atractivo y profesional, utilizando una voz en off segura para guiar a los espectadores a través de los pasos fácilmente creados simplemente introduciendo un guion y utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a formadores corporativos, transformando un tema complejo en un recurso educativo accesible. El estilo visual debe ser vibrante y moderno, complementando una voz en off articulada generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que las ideas complejas se transmitan con claridad atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo pulido de 90 segundos para departamentos de RRHH, optimizando la formación en cumplimiento con un formato atractivo que ahorra tiempo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio autoritario pero accesible, utilizando la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para entregar información crucial de manera visualmente atractiva y fácil de entender.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Coaching

Transforma tus esfuerzos de L&D con vídeos de coaching atractivos impulsados por IA. Crea contenido de formación de alta calidad de manera eficiente para un intercambio de conocimientos efectivo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de coaching. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar rápidamente tus ideas en vídeos de formación profesional.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA realistas para representar a tu coach. Esta función de personalización asegura una entrega atractiva y consistente de tu contenido de formación.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Personaliza tus vídeos de formación con los colores y el logo de tu marca utilizando los controles de marca de HeyGen. Esto asegura que todo tu contenido de coaching esté alineado con la identidad de tu organización, perfecto para equipos de L&D.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Exporta fácilmente tu vídeo de coaching completado en varios formatos de aspecto adecuados para cualquier plataforma. Distribuye estos valiosos recursos educativos en toda tu organización para impulsar el intercambio de conocimientos.

Casos de Uso

Simplificar Conceptos Complejos para el Coaching

Desglosa conceptos de coaching intrincados en tutoriales de vídeo generados por IA fáciles de entender, haciendo que el aprendizaje sea accesible y efectivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para equipos de L&D?

HeyGen permite a los equipos de L&D producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, ahorrando significativamente tiempo y esfuerzo en la producción de contenido para la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades.

¿Puedo usar avatares de IA para crear contenido de coaching y formación atractivo con HeyGen?

Absolutamente, los avatares de IA de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación, ofreciendo una manera dinámica y atractiva de entregar recursos educativos y guías prácticas sin necesidad de cámaras o actores.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar bibliotecas de vídeos tutoriales completas?

HeyGen proporciona una plataforma robusta para construir extensas bibliotecas de vídeos tutoriales, completas con plantillas personalizables, voces en off de IA y la capacidad de generar subtítulos, asegurando un intercambio de conocimientos efectivo y formación en cumplimiento.

¿Cómo puede HeyGen mejorar el intercambio de conocimientos y los recursos educativos de nuestra organización?

Al aprovechar HeyGen como un generador de vídeos de IA, las organizaciones pueden transformar rápidamente guiones en vídeos de formación profesional, optimizando el intercambio de conocimientos y proporcionando recursos educativos accesibles y de alta calidad para diversas necesidades de aprendizaje.

