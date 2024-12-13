Generador de Vídeos de Lecciones de Coaching: Transforma tu Formación

Empodera tu negocio de coaching para ofrecer contenido motivacional utilizando avatares de IA dinámicos para un desarrollo de empleados atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para creadores de cursos en línea que buscan simplificar temas complejos, visualiza un vídeo instructivo de 90 segundos. Este vídeo debe utilizar texto a vídeo desde el guion para animar conceptos clave, con un estilo visual dinámico y subtítulos/captions sincronizados para mejorar la accesibilidad del aprendizaje para una audiencia estudiantil diversa.
Prompt de Ejemplo 2
Los departamentos de RRHH pueden agilizar la incorporación de nuevos empleados con un vídeo de bienvenida de 2 minutos que introduce la cultura y políticas de la empresa. Diseña un estilo visual y de audio cálido e informativo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para reflejar un fuerte branding corporativo.
Prompt de Ejemplo 3
Las empresas globales pueden llegar a equipos diversos con un vídeo de formación de producto de 45 segundos, fácilmente adaptable para varias regiones. El estilo de audio debe ser claro y conciso con generación de voz en off profesional para contenido multilingüe, mientras que el vídeo utiliza redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a los requisitos de diferentes plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Lecciones de Coaching

Transforma sin esfuerzo tus guiones de coaching en lecciones de vídeo profesionales y atractivas utilizando avatares de IA, voces en off y herramientas de branding personalizables para ofrecer un aprendizaje impactante.

1
Step 1
Redacta tu Guion de Coaching
Comienza escribiendo o pegando el contenido de tu lección de coaching. La plataforma utiliza capacidades de texto a vídeo para transformar tu guion en una base de vídeo dinámica, capturando con precisión tu mensaje central.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar visualmente a tu coach. Esto te permite crear una presencia en pantalla profesional y relatable para tu lección sin necesidad de grabarte a ti mismo.
3
Step 3
Añade tu Voz en Off de IA
Mejora tu guion con la generación de voces en off de IA de sonido natural. Selecciona una voz que coincida con tu estilo y tono de coaching, asegurando una narración clara y atractiva para tus estudiantes.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Coaching
Una vez que tu lección esté completa, aprovecha la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de la plataforma para generar tu vídeo en el formato perfecto para cualquier plataforma, asegurando que tu contenido se vea genial en todas partes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ofrece Contenido Motivacional Inspirador

Crea poderosos vídeos motivacionales que resuenen profundamente con tu audiencia, fomentando una mentalidad positiva e impulsando el crecimiento personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de generar vídeos de lecciones de coaching con IA?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de coaching y formación de alta calidad convirtiendo tu guion directamente en contenido de vídeo atractivo. Utiliza nuestro avanzado generador de vídeos de IA con avatares de IA realistas y voces en off de IA para producir vídeos profesionales de manera eficiente.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para asegurar que mis vídeos de formación se alineen con mi marca?

HeyGen ofrece amplios controles de branding, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas. También puedes aprovechar nuestras diversas plantillas, añadir subtítulos/captions y elegir entre varios fondos para crear vídeos altamente atractivos que coincidan perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puede el generador de vídeos de IA de HeyGen apoyar la creación de contenido multilingüe para cursos en línea?

Sí, HeyGen admite la generación de contenido multilingüe, permitiéndote producir vídeos de formación y coaching para una audiencia global. Nuestras voces en off de IA pueden transmitir tu mensaje en varios idiomas, lo que lo hace ideal para cursos en línea y vídeos de incorporación internacional.

¿Qué herramientas proporciona HeyGen para incorporar medios personales en proyectos de vídeo?

HeyGen permite la integración sin problemas de tus propias imágenes y clips de vídeo a través de su completa biblioteca de medios. Puedes subir activos personales para enriquecer tus vídeos de coaching, combinarlos con las plantillas de HeyGen y usar tu guion para guiar la narrativa general, convirtiéndolo en una herramienta versátil de creación de vídeos.

