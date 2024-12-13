Conviértete en un Creador de Vídeos de Formación para Coaches con IA

Crea contenido de formación impactante y cautiva a los alumnos con voces en off profesionales de IA para cada lección.

Imagina un vídeo vibrante de 45 segundos diseñado para aspirantes a coaches de vida, presentando un nuevo programa de certificación en línea. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando la variedad de plantillas y escenas de HeyGen para establecer una identidad de marca pulida, complementada por una generación de voz en off alentadora y cálida que inspire confianza. Este prompt tiene como objetivo mostrar cómo un creador de vídeos de formación para coaches puede producir rápidamente contenido promocional de alta calidad.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo dinámico de 30 segundos dirigido a emprendedores ocupados, ofreciendo un consejo rápido sobre gestión del tiempo. Este breve vídeo de coaching contará con un avatar de IA amigable que entregará el consejo de manera directa y clara, impulsado por la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion. El estilo de audio debe ser conciso y enérgico, manteniendo un tono útil en todo momento.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 60 segundos dirigido a profesionales de aprendizaje y desarrollo corporativo, destacando los beneficios de un nuevo módulo de formación en liderazgo. La narrativa visual debe ser sofisticada e informativa, integrando medios de archivo relevantes de la función de soporte de biblioteca de medios/stock y subtítulos/captions nítidos para mejorar la accesibilidad. El tono general debe ser autoritario y motivador, demostrando cómo elevar los vídeos educativos con facilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo cautivador de 45 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando un próximo taller sobre marketing digital. Esta pieza atractiva debe presentar un estilo visual brillante y moderno, fácilmente adaptable para diferentes plataformas mediante el cambio de relación de aspecto y exportaciones. La generación de voz en off debe ser entusiasta y clara, enfatizando la naturaleza interactiva del taller y demostrando la personalización de vídeo sin esfuerzo para audiencias diversas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación para Coaches

Crea vídeos de formación para coaches profesionales con facilidad, aprovechando la IA para transformar tu guion en contenido visual atractivo para un aprendizaje efectivo.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando el guion de tu contenido de coaching en el editor. Nuestra plataforma convertirá automáticamente tu texto en un vídeo dinámico, listo para tu presentador de IA.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para ser la cara de tu formación. El avatar seleccionado entregará profesionalmente tu mensaje, añadiendo un toque humano a tus vídeos educativos.
3
Step 3
Aplica Branding Personalizado
Mejora el profesionalismo de tu vídeo aplicando el logo, colores y fuentes de tu marca. Utiliza nuestros controles de branding para asegurar que tu contenido de formación se alinee perfectamente con tu identidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera sin esfuerzo tu vídeo de formación de alta calidad. Expórtalo en varios formatos y compártelo directamente con tus coaches, asegurando vídeos educativos impactantes y accesibles.

Produce Contenido de Coaching Inspirador

Crea vídeos poderosos y motivacionales para entregar mensajes de coaching impactantes, fomentando la inspiración y la acción positiva entre tus alumnos y clientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de formación con IA?

HeyGen te permite crear vídeos de formación dinámicos aprovechando los avatares de IA y las capacidades avanzadas de texto a vídeo. Puedes transformar guiones en contenido visual atractivo con voces en off de IA realistas, haciendo que tus vídeos educativos sean más impactantes.

¿Es HeyGen una plataforma fácil de usar para crear vídeos de coaching personalizados?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un editor de vídeo en línea intuitivo, haciendo que la personalización de vídeos sea sencilla para cualquiera. Puedes utilizar una variedad de plantillas y escenas para producir rápidamente vídeos de coaching profesionales que reflejen tu marca única.

¿Puede HeyGen convertir texto en vídeos educativos atractivos?

Sí, HeyGen sobresale en transformar contenido escrito en vídeos educativos atractivos utilizando su potente función de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen generará el vídeo, incluyendo subtítulos y captions automáticos, asegurando que tu mensaje sea claro y accesible.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para programas de formación corporativa?

HeyGen proporciona controles de branding completos, permitiéndote integrar sin problemas tu logo y colores de marca en tus programas de formación corporativa. Esto asegura que tus vídeos promocionales y de formación mantengan una apariencia consistente y profesional en todas las plataformas.

