Creador de Vídeos de Formación en la Nube: Crea Cursos Atractivos Rápidamente
Crea instantáneamente vídeos de formación atractivos con avatares de IA, transformando guiones en contenido de aprendizaje profesional.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina crear un vídeo explicativo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, utilizando visuales animados brillantes y enérgicos y una voz de IA alegre y amigable. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen e incorpora avatares de IA dinámicos para que tu plataforma de creación de vídeos en línea destaque.
¿Cómo pueden los equipos de RRHH y de Aprendizaje y Desarrollo agilizar un módulo de incorporación de 60 segundos para mejorar la incorporación? Desarrolla un estilo visual profesional, corporativo pero accesible, acompañado de una voz en off relajante y autoritaria. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales de fondo atractivos y asegura la accesibilidad con subtítulos automáticos en tu vídeo generado por IA.
Desarrolla un vídeo de actualización de producto de 20 segundos para gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, con un estilo dinámico, conciso y visualmente atractivo con cortes rápidos y una voz directa e informativa. Destaca la versatilidad de HeyGen como creador de vídeos demostrando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a varias plataformas y capacidades eficientes de texto a vídeo desde el guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Oferta de Cursos a Nivel Global.
Produce cursos de formación de alta calidad de manera eficiente para llegar a una audiencia global más amplia y aumentar tu impacto educativo.
Mejora la Educación Especializada.
Transforma temas complejos en vídeos fáciles de entender, mejorando significativamente la comprensión y los resultados de aprendizaje en campos especializados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de formación?
HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación atractivos aprovechando la tecnología de vídeo generada por IA y avatares de IA personalizables. Esta plataforma de creación de vídeos en línea mejora significativamente las experiencias de incorporación y aprendizaje para tu equipo.
¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos efectivo para proyectos creativos?
HeyGen es un creador de vídeos efectivo porque simplifica el proceso de creación con edición intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas. Es ideal para producir vídeos de marketing profesionales y vídeos explicativos de manera eficiente.
¿HeyGen proporciona voces en off de sonido profesional para contenido de vídeo?
Sí, HeyGen sobresale en generar voces en off de sonido profesional utilizando tecnología avanzada de texto a voz de IA. Esta capacidad asegura que tus proyectos de vídeo generados por IA tengan un audio claro y de alta calidad sin necesidad de talento humano de voz.
¿Cómo apoya HeyGen los esfuerzos de creación de vídeos colaborativos?
HeyGen funciona como una plataforma de creación de vídeos en línea diseñada para agilizar la creación de vídeos colaborativos. Permite a los equipos trabajar eficientemente juntos en vídeos de marketing y vídeos explicativos desde el concepto hasta la producción final.