Creador de Vídeos de Formación en la Nube: Crea Cursos Atractivos Rápidamente

Crea instantáneamente vídeos de formación atractivos con avatares de IA, transformando guiones en contenido de aprendizaje profesional.

Crea una demo de 45 segundos de un creador de vídeos de formación en la nube dirigido a profesionales tecnológicos ocupados, mostrando un estilo visual limpio y moderno con una voz en off de IA segura y clara generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, demostrando cómo el texto a vídeo desde el guion puede producir rápidamente vídeos de formación efectivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina crear un vídeo explicativo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, utilizando visuales animados brillantes y enérgicos y una voz de IA alegre y amigable. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen e incorpora avatares de IA dinámicos para que tu plataforma de creación de vídeos en línea destaque.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo pueden los equipos de RRHH y de Aprendizaje y Desarrollo agilizar un módulo de incorporación de 60 segundos para mejorar la incorporación? Desarrolla un estilo visual profesional, corporativo pero accesible, acompañado de una voz en off relajante y autoritaria. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales de fondo atractivos y asegura la accesibilidad con subtítulos automáticos en tu vídeo generado por IA.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de actualización de producto de 20 segundos para gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, con un estilo dinámico, conciso y visualmente atractivo con cortes rápidos y una voz directa e informativa. Destaca la versatilidad de HeyGen como creador de vídeos demostrando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptarse a varias plataformas y capacidades eficientes de texto a vídeo desde el guion.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación en la Nube

Crea rápidamente vídeos de formación profesionales y atractivos en la nube, agilizando tu proceso de creación de contenido y mejorando los resultados de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada o introduciendo tu guion directamente en nuestra plataforma de creación de vídeos en línea para establecer rápidamente el escenario para tu formación.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora tu vídeo eligiendo entre una diversa gama de avatares de IA para presentar tu contenido, haciendo tu formación más atractiva y dinámica.
3
Step 3
Añade Subtítulos Profesionales
Mejora la comprensión de tus vídeos de formación generando automáticamente subtítulos precisos, haciendo tu contenido accesible a una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con nuestro versátil creador de vídeos, luego expórtalo fácilmente en tu relación de aspecto preferida y compártelo en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación

Aprovecha los vídeos potenciados por IA para hacer el contenido de formación más interactivo y memorable, lo que lleva a un mayor compromiso del aprendiz y retención del conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de formación?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación atractivos aprovechando la tecnología de vídeo generada por IA y avatares de IA personalizables. Esta plataforma de creación de vídeos en línea mejora significativamente las experiencias de incorporación y aprendizaje para tu equipo.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos efectivo para proyectos creativos?

HeyGen es un creador de vídeos efectivo porque simplifica el proceso de creación con edición intuitiva de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas. Es ideal para producir vídeos de marketing profesionales y vídeos explicativos de manera eficiente.

¿HeyGen proporciona voces en off de sonido profesional para contenido de vídeo?

Sí, HeyGen sobresale en generar voces en off de sonido profesional utilizando tecnología avanzada de texto a voz de IA. Esta capacidad asegura que tus proyectos de vídeo generados por IA tengan un audio claro y de alta calidad sin necesidad de talento humano de voz.

¿Cómo apoya HeyGen los esfuerzos de creación de vídeos colaborativos?

HeyGen funciona como una plataforma de creación de vídeos en línea diseñada para agilizar la creación de vídeos colaborativos. Permite a los equipos trabajar eficientemente juntos en vídeos de marketing y vídeos explicativos desde el concepto hasta la producción final.

