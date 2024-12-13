Imagina un vibrante vídeo introductorio de 45 segundos para nuevos empleados, con un avatar de IA acogedor que explica los pasos esenciales con una voz en off amigable y profesional. Esta pieza atractiva, perfecta para la incorporación de empleados, debería utilizar los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para entregar información crucial de manera concisa y accesible, estableciendo un tono positivo desde el primer día.

