Generador de Vídeos de Incorporación en la Nube: Crea Formación Atractiva

Optimiza la incorporación de empleados con la creación de vídeos impulsada por IA. Genera rápidamente vídeos de formación personalizados utilizando avatares de IA realistas.

Imagina un vibrante vídeo introductorio de 45 segundos para nuevos empleados, con un avatar de IA acogedor que explica los pasos esenciales con una voz en off amigable y profesional. Esta pieza atractiva, perfecta para la incorporación de empleados, debería utilizar los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para entregar información crucial de manera concisa y accesible, estableciendo un tono positivo desde el primer día.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una demostración de producto convincente de 60 segundos para equipos de marketing, mostrando la funcionalidad fluida del nuevo software con visuales dinámicos y un estilo de audio autoritario y claro. Diseñado específicamente para demostraciones de productos, este vídeo informativo de IA aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para producir una presentación profesional e impactante de las características clave.
Prompt de Ejemplo 2
Para los profesionales de L&D, concibe un vídeo de formación nítido de 30 segundos que presente un concepto complejo utilizando una estética visual moderna y pulida y un estilo de audio alentador y explicativo. Ideal para vídeos de formación rápida, este contenido hace un excelente uso de las diversas plantillas y escenas de HeyGen y los subtítulos/captions generados automáticamente para asegurar accesibilidad y entrega profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo promocional enérgico de 45 segundos dirigido a usuarios potenciales, destacando el poder transformador de la creación de vídeos de IA con un estilo visual elegante y futurista y una voz enérgica y persuasiva. Este explicador cautivador, que demuestra la versatilidad de un generador de vídeos de IA, utiliza eficazmente la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para llegar a audiencias en diversas plataformas con un atractivo visual impresionante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación en la Nube

Crea rápidamente vídeos de incorporación atractivos y personalizados para tus nuevos empleados utilizando una plataforma impulsada por IA diseñada para la eficiencia y el impacto.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de incorporación. Aprovecha la función de texto a vídeo desde guion para generar automáticamente las escenas iniciales, o selecciona entre plantillas de vídeo preconstruidas para un inicio más rápido.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Mejora el compromiso seleccionando entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu contenido. Personaliza su apariencia y voz, o utiliza tu propia voz para un toque personal.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Incorpora visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock y aplica la marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Incorporación
Revisa tu vídeo completado, realiza los ajustes finales necesarios y luego expórtalo en el aspecto y resolución deseados, listo para dar la bienvenida a tus nuevos miembros del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Vídeos de Incorporación de IA

.

Aprovecha el generador de vídeos de IA de HeyGen para producir rápidamente vídeos de incorporación de alta calidad y atractivos en minutos, agilizando tu flujo de trabajo de creación de contenido.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la creación de vídeos de IA?

HeyGen empodera a los profesionales creativos con una robusta plataforma de IA generativa para la creación de vídeos de IA, que cuenta con diversas plantillas de vídeo y avatares de IA personalizables. Sus capacidades intuitivas de edición de vídeo permiten a los usuarios producir contenido de alta calidad que da vida a sus visiones sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen usarse para vídeos de incorporación de empleados eficientes?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos de IA líder en la industria para desarrollar vídeos de incorporación y formación de empleados atractivos. Sus características de texto a voz y voz en off de IA sin fisuras, combinadas con plantillas listas para usar, agilizan la producción de contenido consistente y profesional para nuevos empleados.

¿Proporciona HeyGen capacidades avanzadas de IA para la producción de vídeos?

Sí, HeyGen integra capacidades de IA de vanguardia para revolucionar la producción de vídeos, incluyendo avatares de IA hiperrealistas y voz en off de IA con sonido natural impulsada por tecnología avanzada de texto a voz. Esta plataforma de IA generativa transforma guiones simples en contenido de vídeo pulido y dinámico con eficiencia y precisión.

¿Cómo puede HeyGen ayudar con la generación de demostraciones de productos y guías de uso?

HeyGen sirve como un excepcional generador de vídeos de incorporación en la nube que agiliza la creación de demostraciones de productos atractivas y guías de uso claras. Los usuarios pueden aprovechar las plantillas de vídeo preconstruidas y la voz en off de IA para explicar características complejas de manera sencilla, asegurando que su audiencia entienda fácilmente la información proporcionada.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo