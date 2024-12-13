Generador de Videos Explicativos de Ensayos Clínicos: Simplifica el Reclutamiento

Crea fácilmente videos animados atractivos para la educación del paciente y el consentimiento informado utilizando texto a video desde el guion.

Desarrolla un video de 60 segundos para un 'generador de videos explicativos de ensayos clínicos' dirigido a posibles participantes para desmitificar el proceso. Este video debe adoptar un estilo visual cálido y accesible con un tono de audio calmante, centrándose en la clara 'educación del paciente'. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar información compleja de manera fácilmente comprensible y relatable, ayudando a los espectadores a entender qué esperar.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video conciso de 45 segundos dirigido a investigadores clínicos, mostrando cómo un 'creador de videos AI' puede optimizar sus esfuerzos en 'reclutamiento y retención' para estudios. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con una voz en off enérgica y autoritaria. Enfatiza la eficiencia de generar contenido rápidamente aprovechando la función de texto a video de HeyGen para transformar protocolos de investigación en atractivas campañas de divulgación.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un video impactante de 30 segundos específicamente para posibles participantes de ensayos, simplificando el concepto de 'consentimiento informado' a través de una clara 'comunicación en salud'. Este video debe presentar un estilo visual limpio, inspirado en infografías, con un ritmo de audio tranquilizador y constante. Destaca cómo la generación de voz en off de HeyGen asegura una narración consistente y profesional, mejorando la comprensión y la confianza.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un dinámico video explicativo de 60 segundos diseñado para equipos de marketing farmacéutico, ilustrando la rápida creación de contenido educativo. El estilo visual debe ser vibrante y moderno, con una pista de fondo animada, demostrando la facilidad de uso. Muestra cómo las extensas plantillas y escenas de HeyGen permiten a los usuarios crear rápidamente videos de calidad profesional para diversas necesidades de comunicación sin empezar desde cero.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Videos Explicativos de Ensayos Clínicos

Crea de manera eficiente videos explicativos claros y atractivos para ensayos clínicos, simplificando información compleja y mejorando la comprensión del paciente con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de ensayo clínico. Nuestra plataforma utiliza tecnología de "texto a video desde el guion" para convertir tus palabras en un video dinámico, asegurando precisión y claridad para los participantes.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje incorporando "avatares AI" realistas para presentar tu información, eligiendo personajes que mejor representen a tu audiencia objetivo y el entorno clínico.
3
Step 3
Añade Voz en Off Profesional
Genera una narración de sonido natural para tu video con la avanzada "generación de voz en off". Esto asegura que tu video explicativo sea accesible y comprendido por todos los posibles participantes.
4
Step 4
Genera y Comparte
Con un clic, la plataforma utilizará la "generación de video de extremo a extremo" para compilar todos los elementos en un video explicativo pulido. Exporta y comparte fácilmente tu completa información de ensayo clínico con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido Educativo Integral

.

Genera extensos cursos y materiales en video para educar efectivamente a una audiencia global sobre los procesos y hallazgos de ensayos clínicos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de videos explicativos de ensayos clínicos?

HeyGen te permite crear videos explicativos de ensayos clínicos atractivos con facilidad, optimizando los procesos de educación del paciente y consentimiento informado. Nuestro creador de videos AI transforma tu guion en contenido de video profesional, asegurando una comunicación clara en salud.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de videos explicativos para el reclutamiento de pacientes?

Absolutamente. HeyGen simplifica la creación de videos explicativos atractivos para el reclutamiento y retención de pacientes a través de avanzados avatares AI y una funcionalidad fluida de texto a video desde el guion. Este proceso de generación de video de extremo a extremo incluye generación de voz en off de alta calidad y subtítulos/captions automáticos.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para videos explicativos animados?

HeyGen ofrece una rica variedad de recursos creativos, incluyendo plantillas y escenas profesionales, para diseñar videos explicativos animados cautivadores adaptados a tus necesidades. Esto permite materiales de educación del paciente visualmente atractivos y una comunicación en salud efectiva.

¿Cómo ayuda HeyGen con las necesidades más amplias de comunicación en salud?

HeyGen es un versátil creador de videos AI que ayuda significativamente con las necesidades más amplias de comunicación en salud, permitiendo la creación de diversos videos para la formación del personal, la incorporación de pacientes y la concienciación pública. Nuestra plataforma intuitiva hace que la creación de contenido impactante sea accesible para todos tus objetivos de comunicación.

