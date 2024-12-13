Creador de Vídeos Promocionales de Servicios de Clínica para Marketing en Salud

Crea fácilmente vídeos promocionales profesionales para marketing en salud usando AI de texto a vídeo para aumentar el compromiso de los pacientes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Genera un testimonio en vídeo de 45 segundos centrado en la experiencia positiva de un paciente para generar confianza en pacientes escépticos. El estilo visual y de audio debe ser auténtico y empático, utilizando metraje de archivo que se sienta real o segmentos animados que transmitan un alivio genuino, acompañado de música de fondo suave y edificante. La narrativa, estructurada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, detallará la transformación, convirtiéndolo en un poderoso ejemplo de vídeos efectivos en salud.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a familias e individuos interesados en la salud preventiva. El vídeo necesita un estilo visual claro y moderno con gráficos animados atractivos que ilustren conceptos de salud, apoyado por una voz en off amigable pero autoritaria. Asegura la accesibilidad aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo de este un vídeo educativo impactante sobre el mantenimiento del bienestar.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 20 segundos en formato corto para resaltar la tecnología de vanguardia de una clínica o un enfoque de tratamiento único para pacientes y colegas conocedores de la tecnología. La estética visual debe ser elegante, profesional y vibrante, incorporando estilos temáticos médicos con imágenes de alta resolución y una pista instrumental animada. Este vídeo puede ser creado rápidamente usando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen, mostrando visuales realistas que transmiten innovación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Servicios de Clínica

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales profesionales para tus servicios de clínica. Aprovecha AI y plantillas de vídeo personalizables en salud para atraer pacientes y mostrar tu experiencia con facilidad.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla u Opción de AI
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables de HeyGen para iniciar rápidamente el vídeo promocional de tu clínica.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Clínica
Personaliza tu vídeo añadiendo texto, imágenes y elementos de marca usando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y controles intuitivos para reflejar la identidad única de tu clínica.
3
Step 3
Aplica Voz en Off y Subtítulos
Genera voces en off profesionales y utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para claridad y accesibilidad, asegurando que tu mensaje llegue efectivamente a una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Promoción
Exporta tu vídeo en alta resolución usando las funciones de redimensionamiento de aspecto y exportación de HeyGen, listo para campañas de vídeo en redes sociales, pantallas de salas de espera y anuncios digitales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Pacientes

Produce testimonios en vídeo inspiradores de pacientes satisfechos para generar confianza y promover efectivamente la calidad del cuidado de tu clínica.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos de salud con AI?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de salud atractivos, permitiendo a clínicas y hospitales producir vídeos promocionales profesionales y contenido educativo de manera eficiente. Sus funciones impulsadas por AI agilizan todo el proceso de producción de vídeo, convirtiéndolo en un poderoso creador de vídeos de salud con AI.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para el marketing en salud?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables, incluyendo estilos temáticos médicos, perfectos para marketing en salud y vídeos explicativos. Los usuarios pueden crear su propio prompt para generar contenido visual de salud único y crear vídeos acogedores que resuenen con su audiencia.

¿Es fácil de usar HeyGen para crear vídeos de salud sin habilidades técnicas?

Absolutamente, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, haciéndolo accesible para cualquiera que desee crear vídeos de salud en alta resolución. Su capacidad de texto a vídeo con AI elimina la necesidad de experiencia en editores de vídeo complejos, permitiendo una rápida generación de contenido.

¿Puedo personalizar avatares de AI para mi vídeo promocional de servicios de clínica?

Sí, HeyGen te permite seleccionar y personalizar avatares de AI para representar tus servicios de clínica, mejorando los visuales realistas de tus vídeos promocionales. Puedes integrar tus controles de marca para un aspecto profesional consistente en todo tu contenido.

