Generador de Vídeos de Incorporación a la Clínica: Optimiza la Formación

Crea vídeos de incorporación atractivos y conformes para profesionales de la salud y mejora la retención de conocimientos con avanzados avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para el personal existente de la clínica que describa los nuevos procedimientos de cumplimiento para el manejo de datos de pacientes. Este vídeo necesita un estilo visual directo y conciso, incorporando demostraciones de grabación de pantalla de los flujos de trabajo del software y utilizando subtítulos para accesibilidad y claridad. El objetivo es actualizar y capacitar rápidamente al personal sobre actualizaciones críticas, asegurando una formación conforme sin sesiones presenciales extensas usando Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 45 segundos para la incorporación de pacientes que explique el proceso previo a la visita para un servicio especializado de la clínica, haciendo que los nuevos pacientes se sientan cómodos e informados. El vídeo debe tener un estilo visual calmado y tranquilizador, aprovechando plantillas y escenas pre-diseñadas para una creación rápida e incorporando visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar los pasos. Esto ayuda a mejorar la experiencia del paciente y reduce la carga administrativa en el registro, actuando como una valiosa herramienta de creación de vídeos de incorporación de pacientes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo interno de 2 minutos para administradores de la clínica y gerentes de TI, mostrando los beneficios y la facilidad de integrar una plataforma de creación de vídeos AI para comunicaciones internas y formación. El estilo visual y de audio debe ser moderno, dinámico y persuasivo, demostrando cómo convertir texto simple en vídeos pulidos de manera eficiente usando Texto a vídeo desde guion, y mencionando cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones pueden adaptar el contenido para varias pantallas o plataformas internas. Esto destaca las capacidades técnicas de la plataforma para una fácil actualización de las comunicaciones de la clínica.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación a la Clínica

Optimiza el proceso de incorporación de tu clínica con vídeos de alta calidad y atractivos diseñados para profesionales de la salud, asegurando una formación coherente y mejor retención de conocimientos.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Incorporación
Comienza escribiendo tu guion o seleccionando una plantilla pre-diseñada. Aprovecha la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion para transformar tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige tu Presentador AI
Mejora el profesionalismo y la claridad de tu vídeo seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de AI para transmitir tu mensaje.
3
Step 3
Aplica la Marca de tu Clínica
Integra la identidad visual única de tu clínica aplicando controles de marca como logotipos y colores a tu contenido de vídeo para la personalización de marca.
4
Step 4
Exporta e Integra tu Formación
Finaliza tu vídeo y prepáralo para su distribución. Integra sin problemas tus vídeos de formación en tu LMS para una incorporación eficiente de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el Alcance de la Formación a Nivel Global

.

Desarrolla y distribuye de manera eficiente numerosos cursos de incorporación a profesionales de la salud en todo el mundo, mejorando la accesibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen la creación de vídeos de incorporación de alta calidad para clínicas?

HeyGen utiliza su avanzado generador de vídeos AI para permitir a las organizaciones de salud crear sin esfuerzo vídeos de incorporación de alta calidad para clínicas. Esta plataforma optimiza todo el proceso, permitiéndote producir vídeos de formación atractivos de manera eficiente para nuevos empleados y profesionales de la salud.

¿Puede HeyGen convertir guiones de texto en vídeos de incorporación profesionales con avatares de AI y voces en off?

Absolutamente. La potente función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen te permite transformar texto simple en vídeos de incorporación pulidos al instante. Puedes mejorar estos vídeos con diversos avatares de AI y voces en off de sonido natural, haciendo de HeyGen una plataforma de creación de vídeos AI todo en uno para contenido impactante.

¿Qué opciones de personalización de marca están disponibles para el contenido de incorporación médica?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización de marca para asegurar que tus vídeos de incorporación médica se alineen perfectamente con la identidad de tu clínica. Puedes aplicar tu logo, colores de marca y elegir entre varias plantillas de vídeos de incorporación, creando una experiencia consistente y profesional para cada nuevo miembro del equipo.

¿HeyGen admite la integración con Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) existentes o la traducción de vídeos para equipos globales?

Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS para desplegar fácilmente tus vídeos de formación dentro de tus sistemas existentes, asegurando un proceso de incorporación sin problemas. Además, HeyGen te permite traducir vídeos a más de 140 idiomas, permitiendo una comunicación y formación efectivas para equipos globales y profesionales de la salud diversos.

