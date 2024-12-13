Creador de Vídeos de Formación para Clientes: Crea Vídeos Atractivos con AI
Diseña potentes vídeos de formación para clientes con texto a vídeo desde guion, mejorando la incorporación de empleados.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de incorporación de empleados de 45 segundos que introduzca a los nuevos contratados en la cultura de la empresa y los procedimientos esenciales. La estética visual limpia y corporativa, combinada con una voz en off profesional de AI, se basa en la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear vídeos de formación atractivos y proporciona subtítulos claros para accesibilidad.
Crea un vídeo de 30 segundos de cómo hacer para equipos internos, centrado en una formación técnica rápida para una nueva actualización de software. Emplea un enfoque visual dinámico de estilo infográfico con explicaciones concisas y música de fondo, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar visualmente los puntos clave de intercambio de conocimientos y una voz en off de AI para una entrega nítida.
Produce un vídeo de formación de clientes de 90 segundos diseñado para proporcionar consejos avanzados a usuarios existentes, buscando el máximo compromiso. Este estilo visual moderno y fácil de seguir, con demostraciones claras y una voz en off de AI atractiva, se construye utilizando las plantillas y escenas flexibles de vídeos de formación de HeyGen, permitiendo una rápida creación de contenido desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Expande el Alcance de la Formación Globalmente.
Produce más vídeos de formación para clientes de manera eficiente con AI, alcanzando una audiencia más amplia y escalando tus esfuerzos educativos sin barreras de idioma.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Utiliza Avatares de AI y voz en off de AI para crear vídeos de formación dinámicos y atractivos que capturen la atención y mejoren significativamente la retención de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación atractivos?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación atractivos aprovechando avatares de AI avanzados y voz en off de AI, transformando guiones en contenido profesional ideal para la incorporación de empleados y vídeos de formación para clientes. Este proceso reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeos.
¿Qué hace de HeyGen un potente generador de vídeos de AI para equipos de L&D?
HeyGen es un potente generador de vídeos de AI que equipa a los equipos de L&D con herramientas intuitivas y una variedad de plantillas de vídeos de formación. Esto les permite crear rápidamente contenido de aprendizaje de alta calidad, facilitar el intercambio eficiente de conocimientos y mejorar la efectividad general de la formación.
¿Puede HeyGen apoyar eficazmente el desarrollo de vídeos de formación técnica y de cómo hacer?
Absolutamente. HeyGen sirve como un creador de vídeos de formación para clientes ideal, perfectamente adecuado para la formación técnica y vídeos de cómo hacer. Con características como voz en off de AI precisa y subtítulos y leyendas automáticas, HeyGen asegura una instrucción clara, accesible y completa para cualquier tema técnico.
¿Cómo ayuda HeyGen a mantener la consistencia de la marca en todos los vídeos de formación?
HeyGen permite a los usuarios mantener una fuerte consistencia de marca en sus vídeos de formación incorporando logotipos personalizados, colores de marca y avatares de AI específicos de la empresa. Esto asegura que cada vídeo producido refleje la identidad de tu marca de manera profesional, creando vídeos atractivos que resuenan con tu audiencia.