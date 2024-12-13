Potente Creador de Vídeos de Éxito de Clientes para tu Negocio

Fomenta relaciones más sólidas con los clientes y crecimiento con vídeos automatizados de éxito de clientes. Convierte rápidamente cualquier guion en historias atractivas con Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una pieza de 60 segundos del Creador de Vídeos de Informe de Resultados para stakeholders internos y clientes existentes, explicando los éxitos detallados del proyecto con un estilo visual profesional que integre visualizaciones de datos de manera fluida. Asegura la claridad con Subtítulos automáticos generados a partir de tu guion, haciendo que estos vídeos profesionales sean accesibles e impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de Testimonio de Cliente de 30 segundos diseñado para plataformas de redes sociales, con el objetivo de Fomentar Comparticiones Sociales. El estilo visual debe ser personal y directo, utilizando un avatar de AI para presentar citas clave de un cliente satisfecho, haciendo el mensaje más atractivo y relatable.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de actualización de éxito del cliente de 90 segundos escalable para una amplia base de clientes, enfatizando una marca consistente y comunicación clara. El estilo visual debe utilizar una Plantilla y escena pre-diseñada para mantener una apariencia acorde a la marca, combinando visuales atractivos con gráficos personalizados para informar y tranquilizar a los usuarios sobre los logros recientes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Éxito de Clientes

Crea historias de éxito de clientes y demostraciones de productos atractivas y acordes a la marca sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por AI, diseñada para mostrar resultados y generar confianza.

1
Step 1
Crea tu Vídeo desde el Guion
Genera fácilmente tu vídeo de éxito de clientes pegando tu guion, que nuestra plataforma convertirá directamente usando la función "Texto a vídeo desde guion".
2
Step 2
Personaliza con Avatares de AI
Da vida a tus historias de éxito añadiendo "avatares de AI" profesionales para narrar tu contenido, haciendo tu mensaje más atractivo y dinámico.
3
Step 3
Aplica los Controles de tu Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu empresa utilizando "Controles de marca" para integrar tu logotipo, colores y otros elementos visuales de manera fluida.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez finalizado, descarga tu vídeo de alta calidad y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para varias plataformas de visualización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplificar Testimonios de Clientes en Redes Sociales

.

Transforma rápidamente testimonios de clientes en clips cautivadores para redes sociales para ampliar el alcance y demostrar valor de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de éxito de clientes?

HeyGen es un creador de vídeos AI que simplifica el proceso de generar vídeos impactantes de éxito de clientes a través de la creación automatizada de vídeos. Nuestra plataforma te permite producir fácilmente vídeos profesionales que muestran testimonios reales y resultados de clientes de manera eficiente.

¿Puedo usar avatares de AI para personalizar mis vídeos de testimonios de clientes?

Sí, HeyGen te permite aprovechar avatares de AI para personalizar tus vídeos de testimonios de clientes, haciéndolos más atractivos y cercanos. También puedes utilizar nuestra función de texto a vídeo desde guion y generación avanzada de voz en off para un mensaje claro y consistente.

¿Qué controles de marca están disponibles para mis historias de éxito de clientes?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, incluyendo la capacidad de añadir logotipos personalizados y colores de marca, asegurando que todos tus vídeos de éxito de clientes se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Nuestras plantillas personalizables y herramientas de edición fáciles ayudan a mantener una apariencia profesional y acorde a la marca sin esfuerzo.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a compartir vídeos profesionales de resultados de clientes?

Como una plataforma de creación de vídeos todo en uno, HeyGen te permite crear vídeos de resultados de clientes de alta calidad y compartirlos fácilmente en varias plataformas de redes sociales. Con características como subtítulos automáticos y redimensionamiento de relación de aspecto, tus vídeos profesionales estarán optimizados para un alcance y compromiso máximos.

