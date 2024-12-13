Creador de Vídeos de Informes para Clientes: Simplifica tus Informes

Eleva tus informes para clientes con avatares de IA dinámicos, transformando datos en narrativas visuales atractivas sin esfuerzo.

Crea un vídeo dinámico de 60 segundos de informe para clientes, diseñado para que las agencias de marketing muestren el éxito de sus campañas a sus clientes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando gráficos animados y elementos de marca, complementado con una voz en off atractiva y segura. Utiliza plantillas personalizables y la potente función de generación de voz en off para transformar datos complejos en una presentación impresionante y fácil de entender.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a usuarios de empresas tecnológicas para que comprendan rápidamente las nuevas características del software. Este vídeo debe adoptar un diseño visual minimalista con grabaciones de pantalla claras, presentado por un avatar de IA amigable, y contar con un tono calmado e informativo. Aprovecha los avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para transmitir información compleja con facilidad y profesionalismo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo vibrante de 30 segundos para audiencias en redes sociales, transformando un estudio de caso convincente en un resumen destacado y llamativo para empresas que buscan nuevos clientes potenciales. El estilo visual debe ser enérgico y altamente compartible, utilizando cortes rápidos y superposiciones de texto dinámicas, acompañado de una banda sonora optimista y moderna. Emplea la biblioteca de medios/soporte de stock para obtener imágenes llamativas y asegura la máxima accesibilidad con subtítulos/captions prominentes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 75 segundos para equipos internos para comunicar eficazmente una nueva estrategia de marketing o actualización empresarial. La estética visual debe ser corporativa e informativa, con gráficos nítidos y puntos clave, apoyados por una voz en off clara y profesional. Utiliza texto a vídeo desde guion para agilizar la creación de contenido y el redimensionamiento y exportación de aspecto para facilitar la distribución en varias plataformas internas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Informes para Clientes

Transforma sin esfuerzo tus datos e ideas en informes de vídeo atractivos que impresionan a clientes y partes interesadas.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando el contenido de tu informe. Puedes pegar un guion existente o usar la IA para generar uno, formando la base para tu vídeo de informe para clientes con la capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona de una biblioteca de plantillas personalizables y escenas diseñadas para informes profesionales, asegurando que tu vídeo para clientes refleje efectivamente tu marca y mensaje.
3
Step 3
Añade tus Datos y Marca
Sube fácilmente gráficos, tablas o imágenes relevantes desde la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar las métricas clave de tu informe. Aplica los colores y logotipo de tu marca para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de informe añadiendo generación de voz en off profesional y subtítulos precisos. Luego, exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para tu presentación a clientes o para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Resumir Resultados de Campañas en Redes Sociales

.

Proporciona resúmenes dinámicos en vídeo de análisis, ideas e impacto de campañas en redes sociales para revisiones de clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos atractivos?

HeyGen te capacita para convertirte en un creador de vídeos de IA, transformando guiones en vídeos profesionales con facilidad. Nuestro proceso automatizado de creación de vídeos, impulsado por IA avanzada, te permite generar contenido de alta calidad sin edición compleja, perfecto para vídeos explicativos dinámicos.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una amplia selección de avatares de IA, plantillas personalizables y potentes controles de marca. Puedes personalizar tus vídeos con tu logotipo, colores de marca y música para alinearlos perfectamente con la estética de tu empresa.

¿HeyGen admite generación avanzada de voz en off y subtítulos?

Absolutamente. Las capacidades robustas de generación de voz en off de HeyGen te permiten añadir narraciones de sonido natural en múltiples idiomas. Nuestra plataforma también genera automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia.

¿Qué tan rápido puedo producir vídeos de marketing profesionales usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear rápidamente vídeos de marketing profesionales aprovechando plantillas personalizables y una biblioteca de medios completa. Nuestra plataforma intuitiva está diseñada para la eficiencia, permitiendo una producción rápida sin comprometer la calidad, convirtiéndote en un creador de vídeos efectivo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo