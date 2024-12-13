Crea un convincente vídeo de propuesta de cliente de 60 segundos para profesionales de ventas ocupados, mostrando cómo nuestra solución optimiza su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una voz en off segura y articulada. Utiliza las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un "creador de vídeos de propuestas de ventas" atractivo sin necesidad de habilidades extensas de edición.

Generar Vídeo