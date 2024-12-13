Generador de Vídeos de Propuestas de Cliente: Cierra Tratos Más Rápido

Crea propuestas de vídeo profesionales y atractivas sin esfuerzo, utilizando la generación de voz en off impulsada por AI para un pitch convincente.

Crea un convincente vídeo de propuesta de cliente de 60 segundos para profesionales de ventas ocupados, mostrando cómo nuestra solución optimiza su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una voz en off segura y articulada. Utiliza las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un "creador de vídeos de propuestas de ventas" atractivo sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina una dinámica "propuesta de vídeo" de 45 segundos adaptada para agencias de marketing o creativas que presentan proyectos de diseño de alto valor. La estética debe ser moderna y vibrante, incorporando elementos animados y una pista de audio atractiva y entusiasta. Aprovecha los avanzados "avatares de AI" de HeyGen para añadir un toque personalizado, haciendo que la propuesta sea memorable y única para los clientes potenciales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una demo persuasiva de "generador de vídeos de propuestas de AI" de 90 segundos para proveedores de servicios B2B que expliquen soluciones técnicas complejas. El vídeo debe tener un estilo visual elegante e informativo con visualizaciones de datos claras y una voz en off autoritaria y tranquilizadora. Emplea la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir sin esfuerzo explicaciones técnicas detalladas en una presentación pulida y comprensible para clientes a nivel ejecutivo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un "pitch de vídeo" enérgico de 30 segundos diseñado para que los fundadores de startups aseguren rápidamente el interés de los inversores. El estilo visual debe ser rápido e inspirador, utilizando colores vibrantes y una voz motivacional y optimista. Aprovecha la potente "Generación de voz en off" y "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para crear una presentación concisa e impactante que capture la atención de los capitalistas de riesgo en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Propuestas de Cliente

Crea propuestas de vídeo profesionales y atractivas rápida y fácilmente, diseñadas para ayudarte a impresionar a los clientes y cerrar tratos.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una diversa biblioteca de diseños y estilos pre-diseñados para iniciar instantáneamente la creación de tu vídeo de propuesta usando Plantillas y escenas.
2
Step 2
Genera tu Contenido
Genera contenido dinámico transformando tu guion escrito en un vídeo atractivo usando nuestra tecnología de Texto a vídeo desde guion.
3
Step 3
Personaliza tu Propuesta
Aplica la identidad única de tu marca personalizando logos, colores y fuentes con nuestros robustos controles de Marca.
4
Step 4
Finaliza y Comparte
Asegúrate de que tu mensaje se entienda perfectamente añadiendo Subtítulos/captions claros a tu vídeo, listo para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira Acción del Cliente con Vídeos Persuasivos

.

Utiliza AI para crear elementos de vídeo motivacionales y persuasivos dentro de tus propuestas, inspirando efectivamente a los clientes a tomar acciones favorables.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede el generador de vídeos de propuestas de AI de HeyGen ayudar a cerrar tratos?

HeyGen te permite crear vídeos de propuestas de AI convincentes sin esfuerzo, integrando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo para presentar tus servicios con vídeos profesionales de alta calidad que cautivan a los clientes y ayudan a cerrar tratos de manera efectiva.

¿Necesito habilidades avanzadas de edición para crear una propuesta de vídeo con HeyGen?

En absoluto. HeyGen está diseñado para todos, permitiéndote crear vídeos de propuestas de ventas atractivos con plantillas listas para usar y tecnología intuitiva de texto a vídeo, sin requerir experiencia previa en edición para lograr un resultado pulido.

¿Qué controles de marca están disponibles para mis propuestas de vídeo en HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote personalizar tus propuestas de vídeo con tu logo, colores de marca y plantillas personalizadas. Esto asegura que cada pitch de vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa y mejore la profesionalidad.

¿Puede HeyGen generar voces en off y subtítulos para mis vídeos de propuestas de cliente?

Sí, HeyGen proporciona generación avanzada de voces en off impulsada por AI y subtítulos/captions automáticos, asegurando que tus vídeos de propuestas de cliente sean accesibles, profesionales y se entreguen con audio claro y texto sincronizado para un impacto máximo.

