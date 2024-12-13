Creador de Vídeos para Contacto con Clientes: Aumenta tus Tasas de Respuesta

Crea vídeos personalizados de contacto con avatares de IA realistas para aumentar el compromiso y las tasas de respuesta.

Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a gerentes de ventas interesados en optimizar su estrategia de contacto con clientes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando grabaciones de pantalla de integraciones de CRM en acción, complementadas con una voz en off autoritaria y clara. Este vídeo demostrará cómo la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen permite la generación rápida de automatizaciones de vídeo impactantes, lo que lleva a un aumento significativo en las tasas de respuesta para los equipos de ventas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 45 segundos diseñado para representantes de ventas que buscan mejorar su contacto personalizado por vídeo. La estética debe ser moderna y atractiva, con diversos avatares de IA interactuando en varios escenarios de negocios, respaldados por una pista de audio amigable y persuasiva. Destaca cómo los 'Avatares de IA' de HeyGen revolucionan la creación de vídeos personalizados, haciendo que cada interacción con el cliente sea única e inolvidable.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 1.5 minutos dirigido a profesionales de ventas B2B que buscan aprovechar el vídeo dentro de sus correos electrónicos de ventas. Emplea un enfoque visual directo y orientado a resultados, mostrando ejemplos concisos de mensajes de vídeo efectivos, acompañados de una voz segura e informativa. Enfatiza la facilidad de añadir 'Subtítulos/captions' para accesibilidad, asegurando que los mensajes cruciales resuenen con los prospectos incluso cuando el audio no está disponible, aumentando así el compromiso y la comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo promocional de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y generalistas de marketing, ilustrando la simplicidad de la creación de vídeos de alta calidad. El estilo visual debe ser dinámico e inspirador, con cortes rápidos que muestren varias 'Plantillas y escenas' personalizándose sin esfuerzo, acompañado de una banda sonora optimista y alentadora. Este vídeo subrayará cómo las extensas 'Plantillas y escenas' de HeyGen simplifican todo el proceso de creación de vídeos, permitiendo un resultado profesional sin edición compleja.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Contacto con Clientes

Crea fácilmente vídeos personalizados para el contacto con clientes, mejorando el compromiso y fomentando conexiones más significativas con contenido profesional potenciado por IA.

1
Step 1
Elige tu Presentador Digital
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA realistas o comienza con una plantilla para darle a tu vídeo de contacto con clientes un toque profesional y personalizado.
2
Step 2
Crea tu Mensaje con Facilidad
Introduce tu guion, y nuestra plataforma transformará tu texto en vídeo con voces en off de sonido natural, asegurando que tu mensaje sea claro y convincente.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca Personalizados
Incorpora tus controles de marca personalizados, como logotipos y colores, y añade subtítulos/captions para reforzar tu identidad y mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Entrega tu Contacto
Finaliza tu vídeo con el redimensionamiento adecuado de la relación de aspecto, luego exporta y envía fácilmente tu vídeo de contacto atractivo para conectar efectivamente con los clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Introducciones de Marca Visionarias

.

Inspira a clientes potenciales con vídeos atractivos y profesionales generados por IA que articulan la visión y propuesta de valor de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de texto a vídeo usando avatares de IA?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA para transformar tu guion en contenido de vídeo atractivo. Simplemente escribe tu texto, elige un avatar, y HeyGen genera automatizaciones de vídeo profesionales con generación de voz en off sincronizada y subtítulos/captions.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas CRM existentes para el contacto por vídeo?

Sí, HeyGen admite integraciones de CRM para optimizar tu contacto personalizado por vídeo. Esto permite a los equipos de ventas automatizar la entrega de vídeos, mejorando los seguimientos y aumentando las tasas de respuesta directamente desde tu CRM.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca en los vídeos de HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote añadir tu logotipo y personalizar colores para asegurar la consistencia de la marca en toda tu creación de vídeos. Esto ayuda a mantener una apariencia profesional en cada vídeo que envíes.

¿HeyGen proporciona herramientas para rastrear el rendimiento de los vídeos?

Absolutamente, HeyGen incluye funciones de análisis y seguimiento de compromiso para monitorear el rendimiento de tus campañas de vídeo personalizadas. Esto te ayuda a entender la interacción de la audiencia y optimizar tus estrategias de contacto por vídeo de manera efectiva.

