Convierte testimonios de clientes en activos de marketing en vídeo convincentes que generan confianza y aumentan las ventas con avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Muestra testimonios en vídeo auténticos de 60 segundos que generan confianza y aumentan las conversiones para equipos de ventas y profesionales de marketing que buscan prueba social. Este vídeo atractivo e inspirador utiliza visuales dinámicos y una voz amigable y clara, demostrando cómo los avatares de AI de HeyGen pueden dar vida a los comentarios de los clientes, haciendo que tu proceso de creación de vídeos de resultados de clientes sea fluido e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Optimiza tu creación de contenido con un vídeo elegante y moderno de 45 segundos diseñado específicamente para líderes de éxito del cliente y gerentes de marca, enfatizando una identidad de marca consistente. Con un sonido corporativo pulido y mostrando historias de éxito de clientes, este vídeo aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar que cada vídeo, independientemente de quién lo cree, se alinee perfectamente con tus plantillas de marca.
Prompt de Ejemplo 3
Transforma reseñas de clientes en bruto en potentes activos de marketing en vídeo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital que buscan amplificar su mensaje. Este vídeo rápido, enérgico y visualmente atractivo, completo con música de fondo animada y una voz en off concisa y entusiasta generada por la Generación de voz en off de HeyGen, demuestra rápidamente cómo un creador de vídeos AI puede elevar los testimonios de clientes a promociones de alto impacto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Resultados de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en vídeos convincentes sin esfuerzo con AI, mostrando resultados reales para generar confianza y fomentar el crecimiento.

1
Step 1
Crea Tu Narrativa
Comienza escribiendo la historia de éxito de tu cliente o eligiendo una plantilla personalizable. Nuestra plataforma utiliza Texto a vídeo desde guion para generar escenas iniciales a partir de tu contenido.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para narrar el resultado de tu cliente. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con el tono de tu marca.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo con visuales dinámicos de nuestra biblioteca de medios. Utiliza la Generación de voz en off para una narración clara y añade automáticamente subtítulos para accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte el Impacto
Optimiza tu vídeo para varias plataformas utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto. Luego, comparte tus convincentes historias de resultados de clientes a través de tus canales de marketing de vídeo para inspirar a los prospectos.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios en Vídeo de Alto Rendimiento

Aprovecha la AI para producir anuncios en vídeo potentes que presenten resultados de clientes, impulsando tasas de conversión más altas y ROI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede el creador de vídeos AI de HeyGen simplificar la creación automatizada de vídeos para mi negocio?

HeyGen simplifica la producción de vídeos aprovechando los avatares de AI y las capacidades de Texto a vídeo desde guion. Esto permite una producción de vídeos eficiente y autoservicio sin edición compleja, perfecto para clientes B2B y equipos de éxito del cliente.

¿Ofrece HeyGen soluciones para recopilar y utilizar potentes testimonios en vídeo?

Sí, HeyGen proporciona características robustas para crear testimonios en vídeo convincentes e historias de éxito de clientes a partir de reseñas de clientes. Puedes transformar metraje en bruto en vídeos pulidos y alineados con la marca, mejorando tus materiales de marketing y publicidad.

¿Qué controles de marca específicos ofrece HeyGen para crear vídeos alineados con la marca?

HeyGen asegura que tus vídeos se alineen con la identidad de tu marca a través de plantillas personalizables y controles de marca integrales, incluyendo ajustes de logotipo y paleta de colores. Esto facilita la creación de contenido consistente y profesional para todas tus comunicaciones.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de resultados de clientes que demuestren éxito en el mundo real?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ayudar a las empresas a producir potentes vídeos de resultados de clientes que muestren historias auténticas y reseñas de clientes. Estos pueden publicarse fácilmente en tu sitio web y canales sociales para generar confianza con los prospectos y aumentar las ventas.

