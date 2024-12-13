Creador de Vídeos de Comunicación con Clientes: Aumenta el Compromiso

Crea vídeos atractivos y de marca para transmitir claramente tu mensaje, aprovechando las plantillas y escenas intuitivas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 45 segundos para profesionales del marketing, demostrando cómo producir rápidamente contenido promocional atractivo. El estilo visual debe ser moderno y animado, con una banda sonora vibrante, enfatizando la eficiencia de utilizar "Avatares de AI" y "Plantillas y escenas" pre-diseñadas para una creación de vídeos rápida y de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para gestores de producto, detallando claramente una nueva función de software. El estilo visual debe ser informativo y preciso, acompañado de una "Generación de voz en off" autoritaria y "Subtítulos/captions" automáticos para mayor claridad, asegurando un vídeo altamente profesional que eduque de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo ágil de 15 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales, ilustrando cómo reutilizar contenido para diferentes plataformas. El estilo visual debe ser rápido y enérgico, con fragmentos de sonido pegajosos, enfocándose en el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" sin problemas y el rico "Soporte de biblioteca de medios/stock" para crear fragmentos visualmente atractivos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona tu creador de vídeos de comunicación con clientes

Crea fácilmente vídeos profesionales y personalizados para clientes, mejorando el compromiso y la claridad en tus mensajes con potentes herramientas de AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje. Nuestra plataforma aprovecha el Texto a vídeo desde guion para generar automáticamente contenido de vídeo.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona entre una diversa gama de avatares de AI para representar tu marca, o utiliza tu propio metraje. También puedes elegir entre varias plantillas y escenas.
3
Step 3
Añade Marca y Medios
Integra el logo de tu empresa, los colores de tu marca y visuales relevantes usando controles de Marca intuitivos para mantener una apariencia y sensación consistentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo final en múltiples formatos de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas y compártelo directamente con tus clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Crea vídeos atractivos impulsados por AI para compartir el éxito de los clientes, generando confianza y demostrando valor a clientes potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de AI para vídeos de marketing?

HeyGen es un creador de vídeos de AI intuitivo que ofrece una creación de vídeos fácil a partir de texto, perfecto para desarrollar vídeos de marketing atractivos y vídeos de comunicación. Sus funciones impulsadas por AI simplifican todo el proceso, permitiéndote crear vídeos profesionales de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos alineados con la marca con elementos personalizados?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios crear vídeos profesionales alineados con la marca con amplias opciones de personalización. Aprovecha una amplia gama de plantillas, integra los colores y el logo de tu marca, e incluso utiliza Avatares de AI realistas para mantener un contenido de vídeo coherente.

¿Qué tipos de contenido de vídeo se pueden producir con la plataforma de HeyGen?

HeyGen es una plataforma de creación de vídeos versátil, que te permite producir una amplia gama de contenido de vídeo, desde vídeos atractivos para redes sociales hasta vídeos explicativos detallados y comunicaciones internas. Nuestra capacidad de texto a vídeo ayuda a transformar tus ideas en vídeos impresionantes sin esfuerzo.

¿Cómo mejoran las funciones impulsadas por AI de HeyGen la creación de vídeos?

Las avanzadas funciones impulsadas por AI de HeyGen mejoran significativamente la creación de vídeos al ofrecer Avatares de AI realistas y voces en off realistas. Estas herramientas, combinadas con la asistencia de un guionista de AI, te permiten generar contenido de vídeo de alta calidad sin necesidad de un amplio conocimiento de producción, transformando tus ideas en vídeos impresionantes.

