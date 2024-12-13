Potencia el Aprendizaje con Nuestro Creador de Vídeos para el Aula

Empodera a profesores y estudiantes para crear vídeos educativos cautivadores para el aprendizaje en línea con nuestras plantillas y escenas fáciles de usar.

Crea un vídeo educativo de bienvenida de 45 segundos diseñado para estudiantes y padres, con un avatar de AI presentando un resumen rápido de un próximo evento o proyecto escolar. El estilo visual debe ser cálido y alentador, utilizando transiciones suaves y un tono de audio calmado y claro, mejorado por los avatares de AI de HeyGen para ofrecer una presencia profesional y coherente en pantalla.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo promocional escolar de 60 segundos destinado a futuros estudiantes y sus familias, celebrando visualmente las diversas oportunidades y el espíritu comunitario dentro de la institución educativa. La estética debe ser moderna y enérgica, con transiciones dinámicas y una banda sonora inspiradora, con todos los elementos visuales cuidadosamente seleccionados utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para una creación multimedia impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo explicativo de 30 segundos adaptado para estudiantes que buscan claridad en temas académicos desafiantes, empleando un estilo visual animado y limpio con gráficos nítidos y texto conciso en pantalla. Este vídeo educativo tiene como objetivo destilar información compleja en un formato fácilmente comprensible, utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y reforzar el aprendizaje en diversos entornos de aprendizaje en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo tutorial de 50 segundos, ideal para profesores y estudiantes avanzados, que proporciona una guía rápida sobre la implementación de un nuevo recurso digital para la gestión del aula. El estilo visual debe ser sencillo e instructivo, integrando grabaciones de pantalla con gráficos superpuestos y una narración conversacional, todo estructurado eficientemente utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para facilitar la rápida creación de vídeos y el intercambio de conocimientos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para el Aula

Transforma tus lecciones en vídeos educativos atractivos y de alta calidad. Crea fácilmente contenido visual convincente que cautive a los estudiantes y mejore los resultados de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo a partir de un Guion
Comienza transformando fácilmente tus planes de lecciones o contenido existente en un vídeo utilizando nuestra potente función de texto a vídeo, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Voz
Elige entre una diversa gama de avatares de AI para presentar tu contenido educativo, añadiendo una presencia profesional y coherente en pantalla a tus vídeos.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos
Mejora la claridad y accesibilidad para los estudiantes generando automáticamente subtítulos/captions precisos para todo tu contenido de vídeo educativo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Lección
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo en varios formatos de aspecto y resoluciones, listo para ser compartido directamente en tus plataformas de aprendizaje en línea.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Transforma Conceptos Abstractos en Visuales Atractivos

.

Visualiza temas complejos y eventos históricos de manera vívida, haciendo el aprendizaje accesible y emocionante para los estudiantes con una narrativa de vídeo convincente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos para los profesores?

HeyGen empodera a los profesores para crear vídeos educativos atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de AI y una gama de plantillas personalizables. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar simplifica todo el proceso de creación de vídeos, haciéndolo accesible para cualquiera.

¿Qué tipos de vídeos educativos creativos puedo hacer con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia variedad de vídeos educativos, desde vídeos explicativos atractivos hasta presentaciones multimedia dinámicas. Aprovecha los avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para dar vida a tu contenido instructivo de manera rápida y profesional.

¿Ofrece HeyGen herramientas para el desarrollo rápido de materiales de aprendizaje?

Sí, HeyGen acelera significativamente el desarrollo de materiales de aprendizaje profesionales a través de características como plantillas personalizables y edición potenciada por AI. Puedes generar narraciones realistas y añadir subtítulos para asegurar que tus vídeos educativos sean claros e impactantes.

¿Puede HeyGen mejorar las capacidades del creador de vídeos para el aula con elementos multimedia?

Absolutamente, HeyGen te transforma en un poderoso creador de vídeos para el aula al proporcionar extensas herramientas de creación multimedia. Accede a una rica biblioteca de medios y añade fácilmente subtítulos o captions a tus vídeos educativos, asegurando una experiencia de aprendizaje inclusiva y atractiva para los estudiantes.

