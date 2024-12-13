Crea un vídeo explicativo animado de 60 segundos diseñado para estudiantes de primaria, desglosando un concepto científico complejo como la fotosíntesis en pasos simples y visualmente atractivos. El estilo visual debe ser brillante y colorido, con avatares de IA amigables y expresivos, aprovechando la generación de voz en off robusta de HeyGen para una narración clara y entusiasta. Este vídeo educativo tiene como objetivo captar la atención de los jóvenes aprendices a través de vibrantes visuales animados, haciendo que el aprendizaje sea divertido y accesible, cumpliendo la promesa de un creador de vídeos educativos efectivo.

Generar Vídeo