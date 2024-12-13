Crea un vídeo explicativo cautivador de 45 segundos diseñado para estudiantes de K-5 y sus profesores, desglosando un tema complejo de ciencia como la fotosíntesis en segmentos fácilmente digeribles. El estilo visual debe ser brillante y animado, con una voz en off entusiasta y clara, acompañada de música de fondo animada. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para dar vida a un personaje amigable y consistente, mejorando el compromiso y haciendo que el proceso de creación de vídeos educativos sea fluido.

