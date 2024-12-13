Generador de Vídeos Explicativos para el Aula: Crea Lecciones Atractivas

Produce rápidamente contenido educativo y vídeos de formación de alta calidad. Aprovecha los avatares AI para hacer tus lecciones más interactivas.

Crea un vídeo animado de 60 segundos para educadores ocupados, mostrando cómo simplificar ideas complejas. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, utilizando gráficos animados modernos, complementados por una voz en off amigable y profesional generada por AI. Este vídeo demostrará la facilidad de usar las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para producir rápidamente contenido educativo de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de diseño.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo enérgico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo crear demostraciones de productos atractivas. El estilo visual debe ser brillante y dinámico, presentando 'Avatares AI' de HeyGen interactuando con maquetas de productos, todo ambientado con una pista de música libre de derechos de autor obtenida de la 'Biblioteca de medios/soporte de stock'. El objetivo es ilustrar lo fácil que es crear historias visuales con AI para cautivar a su audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 30 segundos, de ritmo rápido, para especialistas en marketing en redes sociales, diseñado para resaltar una nueva característica del producto. El estilo visual y de audio debe ser moderno y visualmente rico, incorporando animaciones de texto dinámicas y una pista de fondo pegajosa. Enfatiza cómo 'Texto a vídeo desde guion' combinado con 'Subtítulos/captions' automáticos hace que crear animaciones cortas e impactantes sea simple y accesible para un consumo rápido en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación profesional de 90 segundos para departamentos de RRHH, centrado en un nuevo proceso de incorporación de empleados. El estilo visual debe ser cálido y claro, combinando metraje real de stock con sutiles superposiciones animadas, todo respaldado por una voz en off calmada y autoritaria generada a través de la función de 'Generación de voz en off' de HeyGen. Muestra cómo 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' permite un despliegue sin problemas a través de diferentes canales de comunicación interna, proporcionando estilos de vídeo corporativos pulidos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos para el Aula

Transforma sin esfuerzo temas complejos en vídeos atractivos y fáciles de entender para tu aula con nuestra plataforma AI intuitiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Comienza tu vídeo explicativo para el aula eligiendo de nuestra diversa biblioteca de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente, perfectamente adecuadas para contenido educativo.
2
Step 2
Crea Contenido con Texto a Vídeo
Pega tu guion educativo en la plataforma. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion generará automáticamente los visuales correspondientes y redactará una secuencia inicial de vídeo.
3
Step 3
Añade Avatares AI Atractivos
Da vida a tu lección seleccionando de una gama de avatares AI realistas para presentar tu contenido. Estos presentadores AI pueden transmitir tu mensaje con claridad y compromiso, haciendo que los temas complejos sean más fáciles de entender.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo explicativo añadiendo subtítulos/captions y branding. Exporta tu vídeo MP4 de alta calidad para compartir fácilmente con tus estudiantes y simplificar ideas complejas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Da Vida a los Eventos Históricos

.

Transforma eventos históricos complejos en experiencias de aprendizaje cautivadoras y memorables con narrativas de vídeo inmersivas impulsadas por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear vídeos explicativos atractivos con HeyGen?

HeyGen es una plataforma de vídeo AI intuitiva que simplifica la creación de vídeos explicativos profesionales. Puedes transformar fácilmente tu guion en un vídeo pulido utilizando avatares AI, una amplia gama de plantillas y capacidades de creación de texto a vídeo sin problemas.

¿HeyGen admite vídeos animados y opciones de personalización extensas?

Sí, HeyGen te permite producir vídeos animados dinámicos con características de personalización extensas. Nuestra plataforma ofrece una rica biblioteca visual, fuentes personalizadas y controles de marca para asegurar que tus historias visuales con AI sean únicas y profesionales.

¿Puede HeyGen usarse para generar contenido educativo o vídeos de formación?

Absolutamente, HeyGen es un generador ideal de vídeos explicativos para el aula y una herramienta poderosa para crear contenido educativo impactante y vídeos de formación. Su interfaz fácil de usar y avanzadas capacidades de voz en off AI hacen que las ideas complejas sean fáciles de comunicar.

¿Qué tan fácil de usar es HeyGen para diversas necesidades de creación de vídeos?

HeyGen cuenta con una interfaz fácil de usar y un editor de arrastrar y soltar diseñado para la creación eficiente de vídeos por cualquier persona. Puedes utilizar fácilmente avatares AI, diversas plantillas y generación de voz AI poderosa para producir vídeos MP4 de alta calidad sin experiencia previa en edición.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo