Creador de Vídeos de Comunicación en el Aula: Involucra a los Estudiantes

Crea vídeos educativos dinámicos sin esfuerzo utilizando avatares AI para mejorar la comunicación en el aula.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos demostrando cómo los estudiantes pueden aprovechar HeyGen como plataforma de creación de vídeos para sus tareas de aprendizaje basado en proyectos. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y colaborativo con música de fondo enérgica y una voz en off juvenil, mostrando grupos de estudiantes incorporando fácilmente avatares AI para presentar temas complejos. El objetivo es inspirar a los estudiantes a utilizar esta herramienta AI para una colaboración en el aula más creativa e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo profesional de 60 segundos dirigido a administradores escolares y equipos de marketing, ilustrando cómo pueden producir rápidamente vídeos de marketing escolar cautivadores. El estilo visual y de audio debe ser informativo y cálido, con una narración tranquilizadora. Enfatiza la eficiencia de usar las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para crear contenido atractivo, transformando a HeyGen en un creador de vídeos educativos invaluable para anuncios escolares o campañas promocionales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo enfocado de 50 segundos para estudiantes y educadores de aprendizaje a distancia, explicando un concepto académico desafiante con claridad. Este vídeo debe adoptar un estilo visual claro y minimalista, con música de fondo tranquila y una voz en off precisa. Muestra cómo la generación de voz en off de HeyGen asegura que incluso los temas complejos se entiendan fácilmente, destacando su utilidad para una comunicación efectiva en el aula en entornos remotos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Comunicación en el Aula

Crea vídeos educativos y anuncios atractivos sin esfuerzo. Optimiza la comunicación con estudiantes y padres utilizando herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza generando contenido atractivo para tu lección o anuncio utilizando el guionista AI intuitivo, asegurando un mensaje claro y conciso.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar AI para presentar tu contenido de manera natural, dando vida a tus vídeos educativos.
3
Step 3
Personaliza tu Mensaje
Refina tu vídeo generando voces en off profesionales desde tu guion con texto a voz AI, haciendo tu contenido accesible y dinámico.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tu vídeo terminado en varios formatos de aspecto, listo para compartir con tu aula o comunidad escolar para una comunicación efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

Transforma conceptos académicos difíciles en vídeos explicativos fáciles de entender, haciendo el aprendizaje accesible y efectivo para todos los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos para educadores y escuelas?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos con su interfaz intuitiva y potentes herramientas de vídeo AI. Los usuarios pueden aprovechar los avatares AI y el texto a voz AI para generar rápidamente vídeos de nivel profesional, perfectos para contenido educativo o vídeos de marketing escolar.

¿Qué tipos de vídeos educativos puedo crear con HeyGen?

Con las diversas plantillas de vídeo de HeyGen y la edición de arrastrar y soltar, los educadores pueden producir varios contenidos atractivos, incluidos vídeos explicativos, resúmenes de lecciones y vídeos de comunicación en el aula. Utiliza explicadores de pizarra o presentaciones animadas para cautivar a los estudiantes y mejorar el aprendizaje.

¿Puede HeyGen incorporar avatares AI y texto a vídeo para materiales de aprendizaje atractivos?

Sí, HeyGen sobresale en la generación de materiales de aprendizaje dinámicos utilizando avatares AI y capacidades avanzadas de texto a vídeo. Simplemente proporciona tu guion, y el guionista AI de HeyGen y el texto a voz AI darán vida a tu contenido educativo con voces en off profesionales y personajes personalizables.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos promocionales escolares de aspecto profesional?

HeyGen ofrece una plataforma integral de creación de vídeos para diseñar vídeos promocionales escolares llamativos. Accede a una rica biblioteca de medios de stock, personaliza plantillas de vídeo con controles de marca y comparte vídeos de alta calidad para comunicarte eficazmente con tu comunidad escolar.

