Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente video de campaña de concienciación comunitaria de 45 segundos dirigido a funcionarios del gobierno local, posibles voluntarios y líderes comunitarios, con el objetivo de galvanizar el apoyo para una nueva iniciativa de parque de barrio; el video debe adoptar un estilo visual profesional pero inspirador, incorporando imágenes del mundo real y aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para una narración segura, diseñada para crear videos de compromiso cívico de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un video de campaña de concienciación pública informativo de 60 segundos con subtítulos de HeyGen para residentes que buscan entender ordenanzas locales complejas, asegurando una presentación visual educativa y clara usando gráficos simples o animaciones, acompañada de una narración fácil de entender para impulsar la participación cívica.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un dinámico video de 20 segundos para la defensa de causas sociales, inspirando a jóvenes adultos y estudiantes a unirse a esfuerzos de voluntariado local, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para un estilo visual rápido e inspirador con cortes rápidos y una banda sonora moderna, diseñado para crear videos de compromiso cívico atractivos que resuenen con una audiencia joven.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Compromiso Cívico

Transforma tus mensajes comunitarios en videos impactantes sin esfuerzo con nuestro creador de videos de compromiso cívico impulsado por IA. Crea contenido convincente en solo cuatro sencillos pasos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu mensaje de compromiso cívico en el editor, aprovechando nuestra potente función de Texto a video desde guion para transformar instantáneamente tus palabras en contenido atractivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA realistas para presentar tu mensaje, añadiendo un toque humano y una presencia atractiva a tus videos de participación cívica.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra el logotipo y los colores de tu organización utilizando avanzados controles de marca para mantener la consistencia y fortalecer tus campañas de concienciación pública.
4
Step 4
Exporta Tu Video
Genera tus videos finales de compromiso cívico de alta calidad utilizando opciones de exportación flexibles, perfectamente optimizados para compartir en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios de Servicio Público Efectivos

Produce anuncios de servicio público profesionales y llamativos sin esfuerzo, asegurando que los mensajes cívicos críticos lleguen a las audiencias objetivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un creador de videos de compromiso cívico impulsado por IA?

HeyGen es un avanzado creador de videos de compromiso cívico impulsado por IA que transforma texto en video desde un guion, utilizando avatares de IA realistas. Esto permite a los usuarios crear videos profesionales de compromiso cívico y anuncios de servicio público con una eficiencia sin igual.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear videos de compromiso cívico rápidamente?

HeyGen agiliza la creación de videos de compromiso cívico con características como generación automática de voz en off, subtítulos precisos y una diversa selección de plantillas de video pre-diseñadas. Estas herramientas aceleran la producción de campañas de concienciación pública impactantes.

¿Puede HeyGen ayudar a crear videos cívicos atractivos para campañas de concienciación comunitaria?

Sí, HeyGen está diseñado para ayudar a crear videos cívicos de alto compromiso para campañas de concienciación comunitaria. Puedes aprovechar plantillas personalizables, una rica biblioteca de medios y potentes controles de marca para producir contenido convincente que resuene con tu audiencia.

¿Cómo apoya HeyGen la marca y personalización para la defensa de causas sociales?

HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar tus logotipos y esquemas de color específicos sin problemas en tus videos. Esto asegura que todo tu contenido de defensa de causas sociales mantenga una identidad consistente y profesional, reforzando tu mensaje de manera efectiva.

