Crea un proyecto vibrante de video de recorrido por la ciudad de 30 segundos, perfecto para redes sociales, dirigido a jóvenes viajeros y exploradores urbanos. El estilo visual debe ser rápido, con cortes dinámicos, colores saturados y tomas de dron, mientras que el audio presenta una banda sonora indie-pop animada y una narración enérgica, fácilmente generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, destacando las atracciones clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina crear un corto de video de viaje romántico de 60 segundos, diseñado para parejas y entusiastas de los viajes de lujo, mostrando los encantadores rincones ocultos de una ciudad y su ambiente nocturno. Emplea un estilo visual caracterizado por transiciones suaves y cinematográficas, iluminación cálida y primeros planos íntimos, acompañado de una partitura de jazz suave o música orquestal. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar vistas escénicas específicas, asegurando una sensación de video profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un atractivo video de viaje de 45 segundos dirigido a blogueros gastronómicos y creadores de contenido culinario, guiando a los espectadores a través del paisaje gastronómico único de una ciudad. La estética visual debe centrarse en primeros planos apetitosos de platos locales, escenas de mercados bulliciosos e interiores auténticos de restaurantes, subrayados por música mundial animada. Mejora la narrativa con datos y recomendaciones perspicaces, fácilmente añadidos a través de la capacidad de texto a video desde guion de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video informativo de 90 segundos para aficionados a la historia y turistas culturales, explorando las ruinas antiguas o distritos históricos de una ciudad europea. El estilo visual exige imágenes limpias, tipo documental, intercaladas con superposiciones gráficas de buen gusto e imágenes históricas para un acabado de video profesional. Una narrativa autoritaria pero atractiva, complementada con música clásica sutil, debe ser apoyada por la función de subtítulos/captions de HeyGen para aclarar términos históricos complejos o fechas, aprovechando las plantillas de video de viaje para un aspecto consistente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Recorridos por la Ciudad

Crea sin esfuerzo videos de recorridos por la ciudad atractivos para redes sociales y más allá, transformando tus experiencias de viaje en contenido profesional con nuestras herramientas intuitivas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza tu Guion
Elige entre plantillas de videos de viaje predefinidas o inicia tu video de recorrido por la ciudad ingresando tu guion para aprovechar las capacidades de texto a video.
2
Step 2
Añade Visuales y Narración
Sube tus propias imágenes o explora nuestra extensa biblioteca de videos de stock. Mejora tu narrativa con una generación de voz en off clara y generada por AI.
3
Step 3
Personaliza y Refina Detalles
Utiliza la edición de arrastrar y soltar para organizar escenas y elementos con precisión. Integra subtítulos y captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso del espectador.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Obra Maestra
Finaliza tu video de recorrido por la ciudad aplicando el redimensionamiento de la relación de aspecto para varias plataformas. Exporta y comparte tus videos profesionales a través de canales de redes sociales y más allá.

Narra Historias Inmersivas de Recorridos por la Ciudad

Desarrolla videos de viaje ricos e informativos que den vida a sitios históricos y narrativas culturales para los espectadores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de viaje atractivos rápidamente?

HeyGen simplifica el proceso de creación de videos de viaje profesionales. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de videos de viaje, combinarlas con tus guiones y generar contenido convincente rápidamente, haciendo de HeyGen un creador de videos de viaje efectivo para creadores de contenido.

¿Puede HeyGen mejorar mis videos de recorridos por la ciudad con escenas generadas por AI?

Sí, HeyGen te permite elevar tus videos de recorridos por la ciudad incorporando escenas de viaje generadas por AI, añadiendo un toque único y pulido. Esta función permite a los creadores de contenido producir videos profesionales con elementos visuales innovadores.

¿Qué características ofrece HeyGen para optimizar videos de viaje para redes sociales?

HeyGen ofrece características robustas para optimizar tus videos de viaje para redes sociales, incluyendo el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y la capacidad de añadir música dinámica y generación de voz en off. También puedes incluir fácilmente subtítulos y captions, asegurando que tus videos de viaje capturen una audiencia más amplia.

¿HeyGen proporciona herramientas fáciles de usar para añadir música y videos de stock a mis proyectos?

Absolutamente. HeyGen proporciona una interfaz de edición intuitiva de arrastrar y soltar, permitiéndote integrar sin problemas música y videos de stock de alta calidad en tus proyectos. Esto hace de HeyGen un editor de video versátil para mejorar cualquier producción de video creativa.

