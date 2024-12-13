Generador de Vídeos Informativos de Servicios Municipales: Simplifica la Difusión Pública

Transforma guiones de información pública en vídeos atractivos rápidamente con Texto a vídeo desde guión, simplificando el compromiso ciudadano sin esfuerzo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para mejorar la participación ciudadana en el proceso de solicitud de permisos en línea, dirigido a los residentes que necesitan navegar por los servicios municipales. El estilo visual y de audio debe ser moderno, accesible y tranquilizador, con una narración clara y calmada y subtítulos para máxima claridad, todo generado usando la generación de locuciones de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de servicio público urgente pero calmado de 30 segundos para todos los residentes de la ciudad, especialmente para las familias, detallando los pasos de preparación para emergencias ante un desastre natural. El vídeo debe contar con visuales autoritativos y una locución clara y contundente, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido impactante desde su biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo dinámico de 20 segundos para redes sociales dirigido a los residentes conocedores de la tecnología para promover la nueva aplicación móvil de la ciudad para acceder a los servicios municipales. El estilo visual debe ser rápido y atractivo, acompañado de una pista de fondo pegajosa y texto en pantalla, fácilmente adaptable para varias plataformas usando el cambio de tamaño y exportaciones de proporciones de HeyGen, y presentando avatares de IA atractivos para transmitir el mensaje.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Informativos de Servicios Municipales

Crea fácilmente vídeos profesionales y atractivos para servicios municipales, anuncios públicos y compromiso ciudadano usando IA. Convierte texto en historias visuales atractivas en minutos.

1
Step 1
Crea tu Guión
Comienza introduciendo tu guión de información pública en la plataforma. Nuestras potentes capacidades de texto a vídeo procesarán instantáneamente tu contenido, formando la base para tu vídeo municipal atractivo.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo o selecciona un avatar de IA para narrar tu mensaje. Estos elementos visuales dinámicos aseguran que tus servicios municipales se presenten de manera clara y profesional.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Personaliza tu vídeo con controles de marca, añadiendo tu logotipo oficial y colores para mantener la coherencia. Esto asegura que tus vídeos de información pública representen claramente a tu municipio.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de anuncio gubernamental y expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Comparte tu vídeo para maximizar la difusión pública y el compromiso ciudadano a través de tus canales digitales.

Casos de Uso

Agiliza la Conciencia Pública y la Capacitación

Mejora la comprensión y el recuerdo de campañas de información pública esenciales y programas de capacitación ciudadana sobre operaciones municipales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los gobiernos locales a crear anuncios de servicio público atractivos?

El generador de vídeos de IA de HeyGen permite a los gobiernos locales producir anuncios de servicio público cautivadores y vídeos de difusión pública. Nuestro motor creativo, con avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables, ayuda a aumentar el compromiso ciudadano con facilidad.

¿Qué hace de HeyGen un eficiente Creador de Vídeos de Servicios Municipales para la comunicación local?

HeyGen agiliza la creación de contenido para servicios municipales transformando texto simple en contenido de vídeo dinámico. Utiliza nuestra función de texto a vídeo desde guión y generación avanzada de locuciones para una Generación de Vídeo de Extremo a Extremo, simplificando la comunicación para tu ciudad.

¿Puedo mantener la coherencia de marca en los vídeos de anuncios gubernamentales usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar los logotipos y esquemas de color de tu gobierno local en cada vídeo. Aprovecha nuestras plantillas de vídeo personalizables, avatares de IA y subtítulos automáticos para asegurar un aspecto profesional y coherente en todos los vídeos de información pública.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos informativos de servicios municipales?

HeyGen simplifica la creación de guías visuales atractivas para servicios municipales con su enfoque intuitivo de Creación de Vídeos Nativos de Prompts. Nuestro generador de vídeos de IA y la interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar permiten a cualquiera producir rápidamente Producción de Vídeos Gubernamentales accesibles sin habilidades técnicas extensas.

