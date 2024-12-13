Creador de Vídeos Explicativos de Servicios Ciudadanos: Simplifica la Información Pública

Crea rápidamente anuncios de servicio público atractivos con Texto a vídeo para una comunicación pública clara y un mayor compromiso.

Crea un vídeo explicativo de 60 segundos sobre servicios ciudadanos para el público en general, utilizando un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores a través del proceso de acceso a un nuevo servicio del gobierno local. El estilo visual debe ser brillante y accesible, acompañado de una voz en off clara y tranquilizadora para asegurar la máxima comprensión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de servicio público profesional de 90 segundos dirigido a los equipos de comunicación gubernamentales, ilustrando lo fácil que es producir mensajes públicos atractivos simplemente introduciendo texto en vídeo desde un guion. El audio debe ser autoritario pero accesible, con un diseño visual limpio que enfatice la información clave.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 1 minuto para departamentos gubernamentales locales y oficiales de participación pública, mostrando el impacto inmediato de usar plantillas y escenas listas para una comunicación pública eficiente. Este vídeo debe presentar una estética visual moderna y atractiva y una banda sonora animada e informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una visión técnica detallada de 2 minutos para gerentes de TI en el sector público, demostrando las características robustas de un generador de vídeos de IA como Generador de Vídeos de Información Ciudadana, destacando específicamente la capacidad de subtítulos/captions automáticos para accesibilidad. El estilo visual debe ser elegante y demostrativo, apoyado por una voz en off precisa y profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Servicios Ciudadanos

Crea rápidamente vídeos explicativos impactantes y anuncios de servicio público para comunicar claramente información vital a tus ciudadanos con IA.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Introduce tu guion o selecciona de una biblioteca de plantillas prediseñadas para comenzar a elaborar tu vídeo de información ciudadana.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona un avatar de IA realista y genera una voz en off natural directamente desde tu texto, asegurando una comunicación pública clara.
3
Step 3
Añade Mejoras Visuales
Integra controles de marca para una apariencia consistente y añade automáticamente subtítulos/captions para aumentar la accesibilidad y el compromiso público.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Produce tu vídeo explicativo de alta calidad, utilizando opciones de exportación flexibles para una distribución sin problemas a través de varias plataformas, perfecto para un anuncio de servicio público.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Retención de Información con IA

Mejora las campañas de vídeos de información ciudadana con compromiso impulsado por IA, asegurando una mejor comprensión y retención de detalles complejos de servicios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos explicativos de servicios ciudadanos usando IA?

El potente generador de vídeos de IA de HeyGen transforma tu guion de texto en vídeos explicativos atractivos, aprovechando avatares de IA realistas y voces en off profesionales. Este proceso de generación de vídeo de extremo a extremo agiliza significativamente la comunicación pública para los servicios gubernamentales.

¿Puede HeyGen personalizar avatares de IA y elementos de marca para anuncios de servicio público?

Sí, HeyGen ofrece una gama de avatares de IA personalizables para representar diversas demografías en tus vídeos de información ciudadana. También puedes aplicar controles de marca, incluidos logotipos y colores, y añadir automáticamente subtítulos/captions para un compromiso público accesible.

¿Qué recursos proporciona HeyGen para crear rápidamente vídeos explicativos para servicios gubernamentales?

HeyGen proporciona una extensa biblioteca de plantillas específicamente diseñadas para crear vídeos explicativos y anuncios de servicio público. Estas plantillas, combinadas con una vasta biblioteca de medios, permiten la producción rápida de contenido efectivo en redes sociales sobre servicios gubernamentales.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y el amplio alcance de los vídeos de información ciudadana?

HeyGen genera automáticamente subtítulos y captions, asegurando que tu comunicación pública sea accesible a una audiencia más amplia. Además, sus capacidades de redimensionamiento de relación de aspecto te permiten adaptar fácilmente los vídeos explicativos para varias plataformas, maximizando el compromiso público.

