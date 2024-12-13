Generador de Videos de Información Ciudadana: Simplifica el Compromiso Público

Transforma información compleja en videos explicativos claros para la educación pública utilizando potentes capacidades de Texto a video desde guion.

Imagina un anuncio de servicio público de 30 segundos dirigido a los residentes locales sobre las nuevas directrices de reciclaje. Este video debe adoptar un tono claro, amigable e informativo con visuales brillantes y limpios, utilizando un avatar de AI para transmitir los mensajes clave directamente a la audiencia, haciendo que la información sea fácilmente comprensible para la educación pública.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video explicativo de 45 segundos diseñado para los miembros de la comunidad, especialmente los nuevos residentes, detallando el proceso para obtener un permiso de negocio local. El estilo visual debe ser atractivo y moderno, incorporando gráficos animados, acompañado de una locución profesional generada directamente a partir de un guion detallado utilizando la capacidad de Texto a video desde guion, funcionando como un generador efectivo de videos de información ciudadana.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un video educativo público de 60 segundos para una comunidad diversa, incluyendo a aquellos con discapacidades auditivas, anunciando una nueva iniciativa de salud pública del gobierno. El video requiere un estilo visual y de audio profesional, autoritario pero accesible, con una marca consistente, asegurando plena accesibilidad con subtítulos/captions claramente mostrados a lo largo del video, incorporando las mejores prácticas para un creador de videos gubernamentales.
Prompt de Ejemplo 3
Para atraer a un público más joven y promocionar una próxima feria comunitaria, produce una pieza de contenido dinámico de 15 segundos para redes sociales. El video debe presentar un estilo visual animado y rápido con cortes rápidos y música de fondo pegajosa, aprovechando las Plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para una creación de contenido eficiente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Información Ciudadana

Crea rápidamente videos de información ciudadana profesionales y accesibles con AI, simplificando la educación y el compromiso público sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Redacta tu mensaje claro para la educación pública o anuncios. Nuestro generador de videos AI transforma eficientemente tu texto en visuales atractivos.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Elige un avatar AI para transmitir tu mensaje con claridad y autenticidad, haciendo que tu contenido sea más cercano a los ciudadanos.
3
Step 3
Aplica Tu Branding
Incorpora la marca de tu agencia, incluyendo logotipos y colores, para mantener una comunicación pública consistente y reconocible.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Descarga tu anuncio de servicio público completado en varios formatos de relación de aspecto, optimizados para diversas plataformas y audiencias.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja

.

Simplifica temas intrincados, como las directrices de salud, en videos claros y accesibles para mejorar la comprensión y el cumplimiento público.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de video atractivo?

HeyGen actúa como un potente generador de videos AI y motor creativo, permitiendo a los usuarios producir videos cautivadores con facilidad. Aprovecha nuestras diversas plantillas y avatares AI para dar vida rápidamente a tus ideas a partir de un simple guion.

¿Puede HeyGen usarse para crear videos de anuncios de servicio público?

¡Absolutamente! HeyGen es un creador de videos gubernamentales ideal para anuncios de servicio público y educación pública. Utiliza controles de marca y generación de locuciones de alta calidad para asegurar que tu mensaje sea claro, consistente e impactante para los videos de información ciudadana.

¿Cuál es el proceso de HeyGen para transformar texto en video?

HeyGen ofrece un proceso de Generación de Video de Extremo a Extremo, convirtiendo tu guion directamente en contenido de video pulido utilizando nuestras capacidades de Texto a video. Puedes añadir fácilmente avatares AI y generar locuciones de alta calidad, junto con subtítulos/captions automáticos.

¿Permite HeyGen una salida de video y branding flexibles?

Sí, HeyGen permite controles completos de Branding, desde logotipos hasta colores, asegurando un mensaje consistente en todo tu contenido. Nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones también ayuda a optimizar tus videos para diversas plataformas de contenido en redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo