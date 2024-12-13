Creador de Videos de Orientación Ciudadana: Crea Videos de Servicio Público Atractivos

Prompt de Ejemplo 1
Imagina producir un video explicativo de 60 segundos específicamente para ciudadanos que necesitan entender un nuevo servicio municipal en línea. Este video requiere un estilo visual animado y limpio con una pista de audio optimista, y contará prominentemente con un avatar de IA útil para guiar a los espectadores a través del proceso, hecho posible por la capacidad avanzada de avatares de IA de HeyGen, sirviendo como un creador de videos de orientación ciudadana efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Necesitamos un video de información pública de 30 segundos diseñado para el público en general, centrado en una nueva iniciativa de reciclaje de la ciudad. El estilo visual y de audio debe ser brillante y positivo, utilizando material de archivo convincente de la biblioteca de medios, y deben utilizarse los subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar que el mensaje sea accesible para todos, convirtiéndolo en una pieza efectiva de información pública.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vibrante video de 20 segundos para redes sociales dirigido a jóvenes adultos, promoviendo una campaña de limpieza de parques locales. Este video debe presentar cortes rápidos y música de fondo optimista, utilizando la potente función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen para asegurar que se vea perfecto en todas las plataformas de redes sociales, aumentando así el compromiso ciudadano con los videos en redes sociales.
Cómo Funcionan los Videos de Orientación Ciudadana

Empodera a tu comunidad con anuncios de servicio público claros y atractivos y videos informativos utilizando herramientas impulsadas por IA, simplificando mensajes complejos.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Comienza elaborando tu mensaje. Usa la función de Texto a video para transformar tu guion en una narrativa visual, haciendo que la información compleja sea accesible para la comprensión pública.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA profesionales para presentar tu contenido. Un avatar relatable mejora el compromiso y la credibilidad de tus anuncios de servicio público.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Mantén la consistencia aplicando los controles de marca de tu organización, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tu comunicación pública sea reconocible y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu proyecto y exporta tu video de orientación ciudadana. Utiliza el redimensionamiento de proporciones de aspecto para ajustarse perfectamente a varias plataformas para un amplio compromiso ciudadano.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Capacitación e Instrucción Ciudadana

.

Desarrolla videos instructivos claros y atractivos que simplifiquen procedimientos gubernamentales complejos o nuevas regulaciones, mejorando la comprensión y adopción ciudadana.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de orientación ciudadana atractivos?

HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente videos de orientación ciudadana de alta calidad utilizando su generador de videos de IA intuitivo. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar de IA y deja que HeyGen transforme tu texto en un video profesional sin esfuerzo, agilizando todo el proceso creativo.

¿Puedo asegurar la consistencia de marca en los anuncios de servicio público creados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar el logotipo, colores y fuentes de tu organización en todos tus anuncios de servicio público. Utiliza plantillas y escenas personalizables para mantener una identidad visual consistente y profesional en todos tus videos de información pública.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los videos explicativos sean accesibles e impactantes?

HeyGen mejora los videos explicativos con características robustas como la generación de locuciones realistas y subtítulos automáticos, asegurando una amplia accesibilidad. Junto con avatares de IA expresivos y exportaciones flexibles de proporciones de aspecto, HeyGen te ayuda a crear videos impactantes que efectivamente involucran a los ciudadanos.

¿Qué tan rápido pueden las agencias gubernamentales producir videos de información pública usando HeyGen?

HeyGen acelera significativamente la creación de videos de información pública para agencias gubernamentales a través de sus capacidades eficientes de Texto a video. Genera contenido atractivo rápidamente, desde el guion inicial hasta el video final, permitiendo una comunicación rápida para el compromiso ciudadano sin una producción extensa.

