Creador de Videos de Orientación Ciudadana: Crea Videos de Servicio Público Atractivos
Crea fácilmente anuncios de servicio público y videos explicativos atractivos con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina producir un video explicativo de 60 segundos específicamente para ciudadanos que necesitan entender un nuevo servicio municipal en línea. Este video requiere un estilo visual animado y limpio con una pista de audio optimista, y contará prominentemente con un avatar de IA útil para guiar a los espectadores a través del proceso, hecho posible por la capacidad avanzada de avatares de IA de HeyGen, sirviendo como un creador de videos de orientación ciudadana efectivo.
Necesitamos un video de información pública de 30 segundos diseñado para el público en general, centrado en una nueva iniciativa de reciclaje de la ciudad. El estilo visual y de audio debe ser brillante y positivo, utilizando material de archivo convincente de la biblioteca de medios, y deben utilizarse los subtítulos automáticos de HeyGen para asegurar que el mensaje sea accesible para todos, convirtiéndolo en una pieza efectiva de información pública.
Diseña un vibrante video de 20 segundos para redes sociales dirigido a jóvenes adultos, promoviendo una campaña de limpieza de parques locales. Este video debe presentar cortes rápidos y música de fondo optimista, utilizando la potente función de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen para asegurar que se vea perfecto en todas las plataformas de redes sociales, aumentando así el compromiso ciudadano con los videos en redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Videos Educativos Públicos Atractivos.
Produce rápidamente videos informativos para guiar a los ciudadanos sobre servicios públicos, políticas e iniciativas comunitarias, mejorando la comprensión y el cumplimiento.
Genera Clips de Orientación para Redes Sociales.
Crea rápidamente videos compartibles para plataformas de redes sociales para difundir anuncios de servicio público urgentes y atraer a una audiencia ciudadana más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de orientación ciudadana atractivos?
HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente videos de orientación ciudadana de alta calidad utilizando su generador de videos de IA intuitivo. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar de IA y deja que HeyGen transforme tu texto en un video profesional sin esfuerzo, agilizando todo el proceso creativo.
¿Puedo asegurar la consistencia de marca en los anuncios de servicio público creados con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar el logotipo, colores y fuentes de tu organización en todos tus anuncios de servicio público. Utiliza plantillas y escenas personalizables para mantener una identidad visual consistente y profesional en todos tus videos de información pública.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los videos explicativos sean accesibles e impactantes?
HeyGen mejora los videos explicativos con características robustas como la generación de locuciones realistas y subtítulos automáticos, asegurando una amplia accesibilidad. Junto con avatares de IA expresivos y exportaciones flexibles de proporciones de aspecto, HeyGen te ayuda a crear videos impactantes que efectivamente involucran a los ciudadanos.
¿Qué tan rápido pueden las agencias gubernamentales producir videos de información pública usando HeyGen?
HeyGen acelera significativamente la creación de videos de información pública para agencias gubernamentales a través de sus capacidades eficientes de Texto a video. Genera contenido atractivo rápidamente, desde el guion inicial hasta el video final, permitiendo una comunicación rápida para el compromiso ciudadano sin una producción extensa.