Crea un vibrante vídeo educativo animado de 45 segundos diseñado para niños pequeños, explicando la importancia de compartir a través de una historia sencilla. El estilo visual debe ser juguetón y colorido, con una voz en off amigable y clara. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para dar vida a encantadores personajes, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea atractiva para los estudiantes y fácil de presentar para los educadores como un creador de vídeos para niños.

Generar Vídeo