Crea un vídeo instructivo conciso de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, centrado en los Procedimientos Esenciales de Manejo de Productos Químicos y la seguridad general en el lugar de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y paso a paso, utilizando gráficos animados claros y texto profesional en pantalla, acompañado de una voz en off calmada e informativa generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen para asegurar una calidad de audio consistente.

