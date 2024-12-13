Creador de Vídeos de Gráficos: Gráficos Animados Fáciles y Datos

Produce vídeos de gráficos profesionales en línea con herramientas intuitivas de arrastrar y soltar, haciendo la visualización de datos simple y efectiva.

Crea un vídeo atractivo de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales, presentando gráficos animados vibrantes que capturan instantáneamente la atención. Utiliza una banda sonora enérgica y optimista para resaltar lo fácil que es transformar datos en bruto en visuales atractivos usando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen. El estilo visual debe ser moderno y llamativo, perfecto para un consumo rápido en plataformas sociales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos diseñado para analistas de negocios y consultores, mostrando técnicas sofisticadas de visualización de datos. El estilo visual debe ser limpio e informativo, con un enfoque en la claridad y una presentación impactante, complementado por una generación de Voz en off autoritaria. Ilustra cómo los conjuntos de datos complejos pueden destilarse en gráficos fácilmente comprensibles, empoderando una mejor toma de decisiones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo cautivador de 60 segundos para educadores y creadores de cursos en línea, demostrando la evolución de una tendencia usando una emocionante carrera de gráficos de barras. Emplea un estilo visual atractivo y educativo con un tono amigable, asegurando accesibilidad con Subtítulos/captions perfectamente sincronizados. El vídeo debe ilustrar de manera lúdica la progresión de datos, haciendo que la información histórica compleja sea comprensible y divertida de ver.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 20 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, presentando rápidamente su historia de crecimiento o ideas clave usando un creador de gráficos simple y efectivo. El estilo visual debe ser limpio, directo y motivador, con una pista de fondo positiva, mejorado por avatares de IA atractivos que transmiten el mensaje principal. Esta presentación rápida debe resaltar el valor inmediato y el potencial.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Gráficos

Transforma tus datos en bruto en gráficos animados dinámicos y visualiza tendencias sin esfuerzo para presentaciones e informes atractivos, todo sin codificación.

1
Step 1
Sube Tus Datos
Comienza importando fácilmente tus datos desde fuentes como hojas de cálculo o integrando directamente con herramientas como Google Sheets. Este paso fundamental asegura que tus datos en bruto estén listos para una poderosa visualización de datos.
2
Step 2
Selecciona Tu Tipo de Gráfico
Elige de una diversa biblioteca de plantillas predefinidas para transformar instantáneamente tus datos subidos en gráficos animados visualmente atractivos. Explora varios estilos, incluyendo carreras de gráficos de barras dinámicas, para representar mejor tus ideas.
3
Step 3
Personaliza Tus Visuales
Personaliza tu vídeo con una gama de herramientas de arrastrar y soltar. Ajusta colores y fuentes, añade tu marca y afina cada elemento para alinearlo con tu estética, asegurando un aspecto profesional y pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu gráfico animado esté perfeccionado, exporta fácilmente tu vídeo en varios formatos y relaciones de aspecto. Comparte tus historias de datos dinámicas a través de plataformas para cautivar a tu audiencia con visuales atractivos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos para la Educación

.

Aclara datos complejos y temas educativos, haciendo la información más accesible e impactante para audiencias diversas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos visualmente atractivos para presentaciones de datos?

HeyGen te permite producir presentaciones de vídeo profesionales usando avatares de IA y personalización de marca. Aunque no es un creador de gráficos directo, puedes integrar sin problemas gráficos animados existentes o visualizaciones de datos en tus escenas de vídeo, mejorando tus informes con narrativas dinámicas y colores y fuentes personalizadas.

¿Puedo personalizar plantillas de vídeo para proyectos creativos únicos con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas y escenas profesionales que puedes personalizar completamente. Puedes modificar controles de marca como logotipos, colores y fuentes, y añadir tus propios medios o material de archivo para que cada vídeo refleje de manera única tu visión creativa, exportándolos en varios formatos de aspecto.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos en línea fácil de usar?

HeyGen proporciona una plataforma en línea fácil de usar con herramientas de arrastrar y soltar, haciendo que la creación de vídeos sea accesible sin necesidad de codificación. Puedes convertir rápidamente texto en vídeo con avatares de IA y voces en off, simplificando la producción de presentaciones e informes atractivos.

¿Ofrece HeyGen características para crear presentaciones atractivas con datos?

HeyGen potencia la narración visual dinámica a través de la creación de vídeos impulsada por IA, permitiéndote narrar datos o conceptos complejos usando avatares de IA atractivos y escenas personalizables. Puedes integrar visualizaciones de datos animadas existentes y utilizar controles de marca completos para elevar tus presentaciones creativas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo