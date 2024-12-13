Generador de Vídeos Promocionales para Organizaciones Benéficas: Crea Campañas Impactantes

Impulsa más donaciones con vídeos cautivadores para organizaciones benéficas, aprovechando nuestras plantillas y escenas profesionales para una creación rápida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de recaudación de fondos de 45 segundos diseñado para involucrar a los seguidores existentes y comunidades en línea específicas, impulsando donaciones inmediatas para una campaña específica. El estilo visual debe ser limpio, moderno y enérgico, incorporando gráficos en movimiento vibrantes y una banda sonora motivadora y optimista. Utiliza los "AI avatars" de HeyGen para presentar un llamado a la acción claro y persuasivo, explicando cómo las contribuciones impulsan directamente las donaciones y ayudan a alcanzar el objetivo de la campaña.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo amistoso de 30 segundos dirigido a potenciales voluntarios y socios comunitarios, describiendo una forma sencilla de involucrarse. La estética visual debe ser accesible e ilustrativa, utilizando iconos animados y una paleta de colores cálidos, apoyada por una voz clara e invitante. Emplea la "Voiceover generation" de HeyGen para ofrecer una narración profesional que haga accesible la creación de vídeos fácil, explicando los pasos simples para ser voluntario y el impacto de su contribución.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de agradecimiento conciso de 15 segundos para marketing en redes sociales, dirigido a donantes y seguidores existentes para expresar gratitud por su apoyo. El estilo visual debe ser brillante, celebratorio y compartible, con cortes rápidos de imágenes positivas y una pista musical inspiradora y optimista. Asegura la máxima accesibilidad utilizando los "Subtitles/captions" de HeyGen para transmitir mensajes clave, convirtiéndolo en un vídeo de marketing efectivo para organizaciones sin ánimo de lucro que resuene ampliamente en las plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Promocionales para Organizaciones Benéficas

Genera vídeos de recaudación de fondos y concienciación de manera sencilla. Crea mensajes impactantes y llega a tu audiencia con contenido profesional y personalizable.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo para organizaciones benéficas diseñadas para adaptarse a diversas campañas de recaudación de fondos y concienciación. Esto proporciona una base profesional para tu historia, ayudándote a comenzar rápidamente.
2
Step 2
Crea tu Mensaje
Introduce tu guion y aprovecha nuestra función Text-to-video from script para transformar tu texto en diálogo hablado. Transmite claramente la misión de tu organización y el llamado a la acción para involucrar a posibles donantes.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con visuales poderosos. Utiliza la biblioteca de medios integrada/soporte de stock para encontrar imágenes y música relevantes, asegurando que tu mensaje sea visualmente atractivo y emocionalmente resonante.
4
Step 4
Exporta y Comparte con Subtítulos
Finaliza tu vídeo y genera subtítulos/captions automáticamente, haciendo que tu contenido sea accesible a una audiencia más amplia. Exporta tu vídeo promocional impactante en varios formatos listos para redes sociales o tu sitio web.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destacando Historias Impactantes de Beneficiarios

Produce vídeos conmovedores que muestren el impacto real del trabajo de tu organización benéfica a través de testimonios de beneficiarios, fomentando la confianza y alentando el apoyo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mi organización sin ánimo de lucro a crear vídeos de recaudación de fondos impactantes?

HeyGen permite a las organizaciones sin ánimo de lucro crear vídeos de recaudación de fondos convincentes de manera rápida y eficiente. Nuestro creador de vídeos AI utiliza plantillas de vídeo personalizables y capacidades de AI como text-to-video from script y generación de voz en off para producir vídeos impactantes que ayudan a aumentar la concienciación y las donaciones.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para personalizar plantillas de vídeo para organizaciones benéficas?

HeyGen ofrece controles de marca robustos y una extensa biblioteca de medios para personalizar tus plantillas de vídeo para organizaciones benéficas. Puedes añadir fácilmente el logotipo de tu organización, ajustar colores e incorporar medios de stock relevantes o tus propios clips de vídeo para asegurar que tu mensaje sea único y acorde a la marca.

¿Puede HeyGen generar vídeos con subtítulos y diferentes proporciones para marketing en redes sociales?

Sí, HeyGen admite la generación de vídeos con subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad a una audiencia más amplia. También puedes ajustar fácilmente las proporciones para diferentes plataformas de marketing en redes sociales, asegurando que tus vídeos para organizaciones sin ánimo de lucro se vean profesionales y lleguen efectivamente a los seguidores dondequiera que estén.

¿Cómo simplifica el creador de vídeos AI de HeyGen la creación de vídeos promocionales para organizaciones benéficas?

El creador de vídeos AI de HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos promocionales para organizaciones benéficas al transformar guiones en contenido atractivo. Aprovechando funciones como AI avatars y generación avanzada de voz en off, HeyGen ayuda a las organizaciones a ahorrar tiempo y dinero, haciendo que el proceso de producir vídeos de alta calidad para organizaciones sin ánimo de lucro sea simple y eficiente.

