Creador de Vídeos de Recaudación de Fondos para Organizaciones Sin Ánimo de Lucro

Crea vídeos de recaudación de fondos impactantes y maximiza tu alcance con la generación de voz en off impulsada por IA.

Produce un vídeo convincente de 45 segundos que utilice una narrativa poderosa para ilustrar el impacto tangible de las donaciones en los beneficiarios. Dirígete a donantes individuales y voluntarios con una narrativa emocionalmente resonante, presentando imágenes conmovedoras y una partitura musical inspiradora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque auténtico y personal, mejorando la conexión emocional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de recaudación de fondos para redes sociales de 30 segundos, diseñado específicamente para jóvenes profesionales, fomentando la acción inmediata por una causa crítica. Emplea visuales vibrantes y modernos con música animada y atractiva para captar la atención rápidamente. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un atractivo vídeo de recaudación de fondos para caridad que destaque en un feed saturado.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo informativo de 60 segundos dirigido a pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro, demostrando lo fácil que es crear vídeos profesionales de recaudación de fondos sin recursos extensos. El estilo visual debe ser claro y profesional, con un tono de audio tranquilizador. Incorpora los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera clara y atractiva, haciendo que los pasos complejos parezcan simples y accesibles.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo conciso de informe de impacto de 20 segundos para patrocinadores corporativos y organizaciones de subvenciones, mostrando los resultados directos de su apoyo y ayudando a aumentar la concienciación. El estilo visual y de audio debe ser factual, pulido y profesional, enfatizando la visualización clara de datos. Asegúrate de que todos los mensajes clave sean accesibles utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para resaltar estadísticas cruciales y llamadas a la acción, maximizando la comprensión y la transparencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recaudación de Fondos

Crea vídeos de recaudación de fondos convincentes sin esfuerzo con IA, contando la historia de tu organización sin ánimo de lucro e inspirando donaciones para maximizar tu alcance.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu vídeo de recaudación de fondos eligiendo entre una variedad de plantillas y escenas profesionales adaptadas para historias de organizaciones sin ánimo de lucro. Esto proporciona un punto de partida rápido y atractivo para tu proyecto.
2
Step 2
Añade tu Mensaje
Da vida a tu causa. Mejora tu vídeo con generación de voz en off poderosa utilizando voces de IA realistas, asegurando que tu mensaje resuene claramente con los posibles donantes.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Refuerza la identidad de tu organización. Utiliza controles de marca para incorporar sin problemas tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas, construyendo confianza y reconocimiento para tu causa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de recaudación de fondos convincente y prepáralo para un impacto máximo. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu contenido para varias plataformas, ayudando a maximizar tu alcance y donaciones a través de tus canales elegidos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a las Audiencias con Historias Motivacionales

Desarrolla vídeos poderosos y edificantes que conecten profundamente con tu audiencia, fomentando el apoyo y la generosidad para tu misión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mi organización sin ánimo de lucro a crear vídeos de recaudación de fondos convincentes que resuenen con los donantes?

HeyGen permite a las organizaciones sin ánimo de lucro producir vídeos narrativos convincentes utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes comunicar eficazmente tu misión e impacto para inspirar donaciones, haciendo de HeyGen un creador de vídeos de recaudación de fondos ideal para caridad.

¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos de recaudación de fondos para caridad?

HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos con un generador de vídeos de IA robusto y plantillas personalizables. Esto permite a las organizaciones producir rápidamente vídeos de recaudación de fondos de alta calidad sin experiencia extensa en edición.

¿Puede HeyGen asegurar que nuestros vídeos de recaudación de fondos mantengan una fuerte identidad de marca y maximicen el alcance en redes sociales?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca para mantener una identidad consistente en todos tus vídeos de recaudación de fondos. Además, puedes optimizar los vídeos para varias plataformas de redes sociales para maximizar tu alcance y donaciones.

¿HeyGen proporciona herramientas para añadir voces en off y subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso en nuestros vídeos?

Sí, HeyGen ofrece generación avanzada de voces en off y subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso. Estas características aseguran que tu mensaje sea claro y llegue a una audiencia más amplia, mejorando el impacto de tus vídeos de recaudación de fondos.

