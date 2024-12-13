Generador de Vídeos de Recaudación de Fondos para Caridad: Aumenta las Donaciones Rápidamente

Aumenta las donaciones con narrativas poderosas y contenido de calidad de estudio, utilizando la generación de voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de recaudación de fondos de 45 segundos para miembros de la comunidad y patrocinadores corporativos, ofreciendo una auténtica visión al estilo documental detrás de las escenas del trabajo de tu organización para aumentar la concienciación. El vídeo debe presentar personas y lugares reales, con una voz en off clara y atractiva generada por un avatar de AI de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos dirigido a un público joven y conocedor de las redes sociales, contando una historia personal convincente de alguien cuya vida fue transformada por la caridad. Emplea un estilo visual dinámico y moderno con cortes rápidos, música animada, y aprovecha los subtítulos de HeyGen para asegurar una amplia accesibilidad y participación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos que explique el impacto colectivo de las donaciones y cómo se utilizan los fondos, dirigido a profesionales ocupados y espectadores en línea. Este vídeo debe presentar una presentación visual limpia al estilo de infografía con puntos de datos visualmente atractivos y un tono tranquilizador, potenciado por la generación de voz en off de HeyGen para un sonido profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Recaudación de Fondos para Caridad

Crea vídeos de recaudación de fondos convincentes para tu causa con un intuitivo Generador de Vídeos AI, agilizando tus esfuerzos para compartir tu historia efectivamente.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo para organizaciones benéficas diseñadas profesionalmente o comienza con un lienzo en blanco para desarrollar tu narrativa de recaudación de fondos. Utiliza las plantillas y escenas de la plataforma para iniciar tu proyecto sin esfuerzo.
2
Step 2
Personaliza Tus Visuales
Personaliza tu vídeo con visuales únicos. Personaliza fácilmente los elementos del vídeo añadiendo el logo de tu organización y los colores de la marca utilizando los controles de marca (logo, colores) para asegurar que tu mensaje sea consistente e impactante.
3
Step 3
Genera Voces en Off Atractivas
Da vida a tu historia con una voz auténtica. Aprovecha la generación de voz en off impulsada por AI para convertir tu guion en una narración convincente, asegurando que tu mensaje resuene profundamente. Esta poderosa característica mejora la capacidad de tu vídeo para contar historias poderosas.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos para accesibilidad, luego expórtalo en el formato deseado. Prepara tus vídeos de recaudación de fondos impactantes para compartir en plataformas en línea y redes sociales para llegar a una audiencia más amplia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Impacto de Beneficiarios

Desarrolla vídeos de AI convincentes para compartir historias de éxito, demostrando el impacto positivo de tu organización benéfica y fomentando la confianza de los donantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de recaudación de fondos atractivos para organizaciones benéficas?

El Generador de Vídeos AI de HeyGen permite a las organizaciones sin ánimo de lucro producir vídeos de recaudación de fondos convincentes con narrativas poderosas a través de avatares de AI y elementos personalizables. Este enfoque ayuda a aumentar las donaciones y a concienciar efectivamente sobre tu causa.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo personalizables para organizaciones benéficas?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo para organizaciones benéficas diseñadas específicamente para agilizar tu proceso creativo. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas con tu marca única, activos de la biblioteca de medios y mensajes para crear vídeos de recaudación de fondos impactantes.

¿Qué características generativas de AI ofrece HeyGen para organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen ofrece avanzadas características generativas de AI, incluyendo un robusto Generador de Vídeos AI que transforma guiones en vídeos completos. La generación de voz en off impulsada por AI y las capacidades de texto a vídeo reducen drásticamente el tiempo y esfuerzo necesarios para producir contenido de calidad de estudio.

¿Puedo integrar mis propios elementos de marca y medios en los vídeos de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen admite amplios controles de marca, permitiéndote subir tu propio logo, personalizar colores e integrar medios personales de tu biblioteca de medios. Esto asegura que tus vídeos de recaudación de fondos sean únicos, profesionales y perfectamente alineados con la identidad de tu organización.

