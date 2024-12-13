HeyGen simplifica la creación de vídeos a través de una interfaz fácil de usar y herramientas de edición de arrastrar y soltar, haciéndolo accesible incluso sin experiencia previa. Con plantillas de vídeo pre-diseñadas y un redimensionamiento eficiente de la relación de aspecto, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden producir fácilmente vídeos de alta calidad para redes sociales y diversas campañas de concienciación, reduciendo significativamente los costos y el tiempo de producción.