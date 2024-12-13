Impulsa Donaciones con un Generador de Vídeos para Recaudación de Fondos

Genera vídeos de recaudación de fondos profesionales rápidamente con la función de texto a vídeo, transformando tu misión en historias impactantes que aumentan la concienciación.

Desarrolla un vídeo de 45 segundos emocionalmente impactante para potenciales donantes, utilizando imágenes cálidas y empáticas y una voz en off conmovedora para contar una historia personal de impacto. Este vídeo debe mostrar el poder de la narración para inspirar donaciones, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para una presencia constante en pantalla y la generación de voz en off para una pista de audio profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de recaudación de fondos de 30 segundos dirigido a socios corporativos, con imágenes profesionales y limpias, superposiciones de texto claras y música de fondo motivadora. El objetivo es resaltar la misión de la organización benéfica y su impacto medible en campañas de concienciación sin ánimo de lucro, empleando las plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y subtítulos/captions para garantizar la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a donantes en línea y seguidores en redes sociales, empleando imágenes dinámicas y atractivas con música enérgica y una voz directa y persuasiva. Este vídeo debe impulsar donaciones urgentes para una campaña de recaudación de fondos específica, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido eficiente y el soporte de la biblioteca de medios/stock para B-roll de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de concienciación de 40 segundos para voluntarios y nuevos donantes, utilizando imágenes auténticas y cercanas con un tono amigable y conversacional para ofrecer una mirada 'detrás de las escenas' de una organización sin ánimo de lucro. Esta pieza enfatiza la facilidad de creación de vídeos para mostrar las operaciones diarias, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para roles de presentador y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para un óptimo compartido en plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Recaudación de Fondos

Crea vídeos emocionalmente impactantes para las campañas de recaudación de fondos y esfuerzos de concienciación de tu organización sin ánimo de lucro con facilidad, inspirando donaciones y ampliando el alcance.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Acelera la creación de tu vídeo eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para causas sin ánimo de lucro.
2
Step 2
Personaliza Elementos
Aplica la identidad de tu marca utilizando controles de marca para logotipos y colores, asegurando que el vídeo de tu campaña de recaudación de fondos esté consistentemente alineado con el mensaje.
3
Step 3
Crea tu Narrativa
Transforma tu guion en una presentación convincente utilizando la función de texto a vídeo, comunicando efectivamente tu misión e inspirando donaciones.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera vídeos de alta calidad en múltiples relaciones de aspecto, listos para redes sociales y plataformas de recaudación de fondos en línea para maximizar el alcance.

Casos de Uso

Inspira a los Donantes con Narrativas Impactantes

Crea vídeos emocionalmente impactantes para comunicar efectivamente tu misión e inspirar a los donantes potenciales a apoyar las iniciativas de tu organización benéfica.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen empoderar a las organizaciones sin ánimo de lucro para crear vídeos de recaudación de fondos impactantes?

HeyGen permite a las organizaciones sin ánimo de lucro producir vídeos de alta calidad para campañas de recaudación de fondos de manera rápida y eficiente. Utilizando las capacidades del generador de vídeos AI, los usuarios pueden transformar guiones en vídeos emocionalmente impactantes, mejorando sus esfuerzos de recaudación de fondos. Esto ahorra tiempo y recursos mientras se transmiten mensajes poderosos.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para contar historias poderosas en campañas sin ánimo de lucro?

HeyGen ofrece funciones avanzadas como texto a vídeo, avatares AI y generación de voz en off para crear narrativas atractivas. Estas herramientas, combinadas con una robusta biblioteca de medios y plantillas de vídeo personalizables, permiten a las organizaciones sin ánimo de lucro comunicar su misión y crear narrativas impactantes para campañas de concienciación.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos emocionalmente impactantes para la recaudación de fondos en línea?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para ayudar a las organizaciones a crear vídeos emocionalmente impactantes que resuenen con el público, cruciales para la recaudación de fondos en línea. Los usuarios pueden aprovechar los controles de marca personalizados, añadir medios y utilizar subtítulos/captions para producir contenido profesional y atractivo que impulse donaciones y aumente la concienciación.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de alta calidad para la concienciación benéfica?

HeyGen simplifica la creación de vídeos a través de una interfaz fácil de usar y herramientas de edición de arrastrar y soltar, haciéndolo accesible incluso sin experiencia previa. Con plantillas de vídeo pre-diseñadas y un redimensionamiento eficiente de la relación de aspecto, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden producir fácilmente vídeos de alta calidad para redes sociales y diversas campañas de concienciación, reduciendo significativamente los costos y el tiempo de producción.

