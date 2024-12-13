Generador de Videos de Campaña Benéfica: Aumenta Donaciones y Conciencia

Crea fácilmente videos de recaudación de fondos convincentes que aumenten la conciencia y las donaciones utilizando nuestra intuitiva función de Texto a video desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video auténtico de recaudación de fondos de 60 segundos diseñado para resonar con donantes individuales de entre 30 y 55 años en plataformas como LinkedIn, mostrando un 'día en la vida' de un beneficiario. Emplea una estética visual de estilo documental con iluminación suave, acompañada de una voz en off calmada y tranquilizadora, asegurando accesibilidad a través de los subtítulos integrados de HeyGen. Se pueden utilizar avatares de AI para representar a individuos, haciendo la narrativa más relatable y generando un llamado a la acción convincente para el apoyo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un llamamiento impactante de 30 segundos del Creador de Videos de Campaña de Donación para un público amplio durante una crisis crítica, destinado a ser compartido rápidamente a través de medios de comunicación y redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser urgente y austero, con gráficos minimalistas y una voz en off profunda y autoritaria que destaque la necesidad inmediata. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y enriquece la narrativa con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para aumentar la conciencia de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un segmento energético de 50 segundos del creador de videos benéficos centrado en los esfuerzos de voluntariado, dirigido a miembros de la comunidad y empresas locales para fomentar la participación y el apoyo. Este video debe presentar visuales brillantes y positivos con una pista de música de fondo inspiradora y una voz en off amigable, capturando el espíritu de colaboración. Aprovecha el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para optimizar el video para varias plataformas sociales, mientras que Texto a video desde el guion puede agilizar la creación de escenas dinámicas para aumentar las donaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Videos de Campaña Benéfica

Crea sin esfuerzo videos de recaudación de fondos convincentes que aumenten la conciencia y las donaciones para tu causa con herramientas intuitivas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas de video benéfico diseñadas para captar la atención y transmitir tu mensaje de manera efectiva, proporcionando una base sólida para tus videos de recaudación de fondos.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Utiliza herramientas de edición de arrastrar y soltar para personalizar tu video. Incorpora tu mensaje único, activos de marca y visuales poderosos de la biblioteca de medios de stock integrada.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Mejora tu narrativa con generación de voz en off profesional, asegurando que tu mensaje se escuche claramente. Añade fácilmente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Campaña
Finaliza tu video con las proporciones adecuadas para varias plataformas, luego expórtalo para compartirlo sin problemas a través de canales de marketing en redes sociales para maximizar tu alcance e impacto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Impacto

Comparte historias convincentes de aquellos ayudados por tu organización benéfica, demostrando el impacto de tu misión y fomentando la confianza con videos atractivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear videos de recaudación de fondos benéficos atractivos?

HeyGen ofrece herramientas intuitivas y una variedad de plantillas de video para crear narrativas convincentes para tus videos de recaudación de fondos, facilitando el aumento de la conciencia y las donaciones de manera efectiva.

¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la producción de videos benéficos?

HeyGen agiliza la producción con avatares de AI y Texto a Voz, permitiéndote generar rápidamente voz en off profesional y video desde el guion, ahorrando tiempo valioso para tu campaña benéfica.

¿Puede HeyGen ayudar a crear videos de campaña benéfica accesibles y con marca para redes sociales?

Absolutamente. HeyGen proporciona un Generador de Subtítulos Automáticos para accesibilidad y controles de marca para un mensaje coherente, asegurando que tus videos de campaña benéfica estén optimizados para el marketing en redes sociales y lleguen a una audiencia más amplia.

¿Es fácil producir videos de campaña de donación de alta calidad con HeyGen sin habilidades extensas de edición?

Sí, las herramientas de edición de arrastrar y soltar de HeyGen y su extensa biblioteca de medios de stock hacen que sea sencillo crear videos de campaña de donación de alta calidad. Puedes crear fácilmente un llamado a la acción convincente para aumentar las donaciones de manera efectiva.

