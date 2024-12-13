Crea un vídeo de concienciación de 60 segundos para una organización sin ánimo de lucro, dirigido a posibles donantes y voluntarios, que presente su misión y muestre su impacto positivo a través de imágenes conmovedoras y una voz en off inspiradora y profesional generada por HeyGen. El estilo visual debe ser cálido y de tipo documental, presentando escenarios del mundo real, acompañado de música de fondo suave y edificante. Este vídeo tiene como objetivo aumentar la concienciación y generar confianza.

Generar Vídeo