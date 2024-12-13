Creador de Vídeos de Concienciación Benéfica: Crea Historias Impactantes

Aumenta la concienciación e inspira acción sin esfuerzo con generación de voz en off profesional para tu organización sin ánimo de lucro.

Crea un vídeo de concienciación de 60 segundos para una organización sin ánimo de lucro, dirigido a posibles donantes y voluntarios, que presente su misión y muestre su impacto positivo a través de imágenes conmovedoras y una voz en off inspiradora y profesional generada por HeyGen. El estilo visual debe ser cálido y de tipo documental, presentando escenarios del mundo real, acompañado de música de fondo suave y edificante. Este vídeo tiene como objetivo aumentar la concienciación y generar confianza.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de recaudación de fondos de 30 segundos diseñado para captar la atención de individuos jóvenes y conocedores de las redes sociales, promoviendo un próximo evento benéfico con un claro llamado a la acción. El estilo visual debe ser rápido y moderno, utilizando gráficos vibrantes y música animada, presentando un avatar de IA de HeyGen para entregar detalles clave del evento directamente al espectador. El objetivo es la promoción del evento y fomentar inscripciones inmediatas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo convincente de 45 segundos aprovechando la narración visual para ilustrar el impacto tangible de la recaudación de fondos y las donaciones en los beneficiarios, dirigido a individuos que buscan pruebas de cómo sus contribuciones marcan la diferencia. El estilo visual debe ser sincero y auténtico, combinando iluminación suave con entrevistas simuladas usando metraje de archivo, mejorado con música de fondo empática. Es crucial que se utilicen los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que los poderosos testimonios sean accesibles para todos los espectadores, fomentando una conexión emocional más profunda y alentando un mayor apoyo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 15 segundos de concienciación benéfica para marketing en redes sociales, dirigido a una amplia audiencia de usuarios de redes sociales para un rápido compromiso con una causa menos conocida. El estilo visual debe ser visualmente impactante e informativo, utilizando superposiciones de texto audaces y mensajes concisos sobre metraje dinámico de archivo de la biblioteca de medios de HeyGen, acompañado de un fragmento musical corto y animado. El objetivo principal es aumentar rápidamente la concienciación y despertar el interés inicial.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Concienciación Benéfica

Crea fácilmente vídeos de recaudación de fondos y concienciación convincentes para tu organización sin ánimo de lucro. Aprovecha el poder de la IA para compartir tu misión e inspirar acción con contenido de calidad profesional.

1
Step 1
Selecciona Tu Base
Comienza eligiendo entre nuestra diversa gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o pega tu guion para generar automáticamente escenas de vídeo. Esto simplifica el proceso de creación para tus vídeos de concienciación benéfica.
2
Step 2
Crea Tu Narrativa
Transforma tu mensaje en contenido atractivo. Usa nuestras características de IA para generar voces en off convincentes a partir de tu texto, permitiéndote contar la historia única de tu organización sin necesidad de grabar tu propia voz.
3
Step 3
Mejora con Visuales
Personaliza tu vídeo añadiendo imágenes o clips de vídeo relevantes. Aprovecha nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de archivo para encontrar visuales impactantes, o sube los tuyos para mostrar el trabajo de tu organización sin ánimo de lucro y aumentar la concienciación de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo benéfico añadiendo subtítulos y captions automáticos para accesibilidad. Luego, exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para el marketing en redes sociales e inspirar donaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Impacto de Beneficiarios

.

Produce vídeos de IA atractivos para mostrar efectivamente el impacto positivo del trabajo de tu organización benéfica a través de historias convincentes de beneficiarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a crear vídeos de recaudación de fondos impactantes?

HeyGen empodera a las organizaciones sin ánimo de lucro para producir vídeos de recaudación de fondos convincentes aprovechando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes generar contenido profesional rápidamente para aumentar la concienciación y apoyar tus objetivos de recaudación de fondos y donaciones sin necesidad de recursos de producción extensos.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos de concienciación benéfica?

HeyGen ofrece características avanzadas de IA, incluyendo generación de texto a vídeo y generación de voz en off, para agilizar significativamente la creación de vídeos de concienciación benéfica. Con herramientas de edición fáciles de usar y plantillas de vídeo personalizables, puedes crear narrativas atractivas de manera eficiente para aumentar la concienciación sobre tu causa.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a utilizar eficazmente la narración visual para el marketing en redes sociales y aumentar la concienciación?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para mejorar tu narración visual para el marketing en redes sociales proporcionando herramientas como avatares de IA, subtítulos y captions, y redimensionamiento de proporciones. Esto te permite crear contenido atractivo que capte la atención, incluya un claro llamado a la acción y ayude a aumentar la concienciación en varias plataformas.

¿Cómo permite HeyGen una producción de vídeo rentable para la recaudación de fondos y la promoción de eventos?

HeyGen hace que la creación y producción de vídeos sea rentable para la recaudación de fondos y la promoción de eventos al utilizar tecnología de IA para minimizar la necesidad de equipos costosos o actores. Nuestra plataforma ofrece una biblioteca de medios con metraje de archivo y plantillas personalizables, permitiéndote producir vídeos de alta calidad de manera eficiente y dentro del presupuesto.

