Genera potentes vídeos de recaudación de fondos con facilidad, utilizando la funcionalidad inteligente de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo benéfico conmovedor de 45 segundos para compartir el profundo impacto de nuestras recientes iniciativas, dirigido a donantes anteriores, voluntarios y la comunidad en general para reforzar su apoyo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual genuino y reflexivo, presentando clips cortos o fotos auténticas de beneficiarios y éxitos de eventos, con una partitura instrumental suave e inspiradora. Aprovecha la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima accesibilidad y resonancia emocional para todos los espectadores, junto con el soporte de la biblioteca de medios/stock para mejorar la narrativa.
Produce un vídeo promocional informativo de 60 segundos diseñado para concienciar sobre un problema social crítico e introducir la solución de nuestra organización sin ánimo de lucro, involucrando a nuevas audiencias y posibles socios. La estética visual debe ser limpia, profesional y ligeramente urgente, incorporando estadísticas convincentes y ejemplos del mundo real, complementados por una banda sonora seria pero esperanzadora. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar datos y estadísticas clave de manera persuasiva, utilizando la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para articular información compleja de manera clara y concisa.
Crea un vídeo inspirador de 30 segundos para recaudar fondos con un toque detrás de cámaras, dirigido a reclutar nuevos voluntarios para nuestro próximo evento benéfico. El estilo visual debe ser dinámico y auténtico, mostrando a voluntarios comprometidos y sonrientes, con música de fondo enérgica y optimista. Usa las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una secuencia atractiva y asegura un amplio alcance en las plataformas aprovechando el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para la optimización en redes sociales.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Promocionales para Eventos Benéficos

Crea sin esfuerzo vídeos de recaudación de fondos convincentes que aumenten la conciencia y generen donaciones para tu causa, incluso sin experiencia previa en edición.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo o Comienza desde un Guion
Inicia tu creación seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente, o utiliza nuestra funcionalidad de texto a vídeo para transformar tu contenido escrito en un dinámico vídeo promocional.
2
Step 2
Personaliza con tu Material y Marca
Personaliza tu vídeo promocional subiendo tus propias imágenes, vídeos y logotipos de eventos benéficos. Accede a una extensa biblioteca de medios para encontrar el metraje y la música de stock perfectos para mejorar tu mensaje.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Subtítulos Atractivos
Eleva tu vídeo con generación de voz en off profesional, eligiendo entre diversas voces de AI para narrar tu historia. Mejora la accesibilidad y el alcance incluyendo también subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta y Comparte en Todas las Plataformas
Descarga tu vídeo promocional de evento benéfico completado en proporciones óptimas para diferentes canales de redes sociales. Comparte tu historia convincente para maximizar el compromiso y generar donaciones para tu organización sin ánimo de lucro.

Casos de Uso

Publicidad de Eventos de Alto Impacto

Produce vídeos promocionales de alto rendimiento y creatividades publicitarias dirigidas con asistencia de AI para maximizar la publicidad y la asistencia a eventos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la narrativa para vídeos promocionales de eventos benéficos?

HeyGen te permite crear vídeos de recaudación de fondos convincentes al aprovechar avatares de AI y texto a vídeo desde guion, permitiendo una narrativa poderosa que genera un impacto emocional en tus eventos benéficos.

¿HeyGen ofrece plantillas de vídeo para eventos benéficos?

Sí, HeyGen ofrece una selección diversa de plantillas de vídeo y escenas, permitiéndote generar rápidamente contenido de vídeo personalizado para tus eventos benéficos, simplificando el proceso de creación de vídeos promocionales impactantes.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para crear vídeos de organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen integra potentes características de AI, incluyendo avatares de AI, generación de voz en off y texto a vídeo desde guion, lo que simplifica significativamente la producción de vídeos publicitarios y promocionales atractivos para organizaciones sin ánimo de lucro con subtítulos automáticos.

¿Puedo personalizar la marca para el contenido de vídeo de mi organización benéfica?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente los logotipos de tu organización y colores específicos para asegurar una identidad de marca consistente en todo tu contenido de vídeo benéfico.

