Crea un vídeo animado de 45 segundos perfecto para propietarios de pequeñas empresas que lanzan un nuevo producto, mostrando un encantador personaje de dibujos animados que introduce sus beneficios. El estilo visual debe ser una animación 2D brillante y colorida, acompañada de una voz en off alegre y amigable generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, haciendo que la experiencia de crear vídeos de personajes sea intuitiva y divertida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a personas con conocimientos tecnológicos interesados en herramientas de comunicación de vanguardia, donde un avatar de IA realista presenta un concepto complejo de manera accesible. El vídeo debe emplear una estética moderna y limpia, utilizando los avatares de IA de HeyGen para el presentador, acompañado de una voz profesional pero atractiva para demostrar el poder de las herramientas de vídeo de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de marketing de 30 segundos centrado en personajes para profesionales del marketing que buscan crear anuncios atractivos en redes sociales, destacando una oferta por tiempo limitado. Esta pieza dinámica debe presentar visuales de ritmo rápido, superposiciones de texto audaces y una pista de fondo enérgica, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y la conveniencia de Texto a vídeo desde el guion para producir rápidamente un vídeo de dibujos animados convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una historia corta animada de 90 segundos creada para educadores y creadores de contenido que buscan contar narrativas atractivas. El estilo visual debe emular una estética caprichosa y dibujada a mano con personajes expresivos, complementada por una voz narrativa cálida y música de fondo sutil. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transformar tu historia sin esfuerzo en un vídeo animado cautivador, encarnando verdaderamente la esencia de un creador de vídeos de dibujos animados.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Personajes

Da vida a tus historias fácilmente con personajes animados y escenas dinámicas, creando vídeos atractivos para cualquier propósito.

1
Step 1
Crea Tu Personaje Animado
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de opciones de personajes de dibujos animados o utiliza el generador de personajes de IA para diseñar un personaje único para tu vídeo.
2
Step 2
Añade Tu Guion y Voz
Introduce tu guion, luego genera voces en off de sonido natural usando texto a voz de IA, asegurando que tu personaje transmita tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Selecciona y Personaliza Tu Escena
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo para construir el fondo y escenario perfectos, utilizando la extensa biblioteca de medios para tus vídeos animados.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu creación animada y exporta fácilmente tu archivo de vídeo MP4, listo para compartir en todas tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Mejora el Compromiso en Formación y Aprendizaje

Mejora el Compromiso en Formación y Aprendizaje

Mejora los materiales educativos y la formación corporativa con personajes animados, mejorando la comprensión y retención para los estudiantes a nivel global.

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos animados únicos con personajes?

HeyGen te permite convertirte en un creador de vídeos de personajes, aprovechando avatares de IA avanzados para dar vida a tus historias. Puedes elegir de una diversa biblioteca o diseñar personajes personalizados, haciendo que los vídeos animados sean fáciles y atractivos.

¿Qué tipo de vídeos animados puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir fácilmente vídeos animados profesionales para diversos propósitos, incluyendo vídeos explicativos convincentes y vídeos de marketing. Utiliza una amplia gama de plantillas de vídeo y herramientas de IA para crear narrativas atractivas y mejorar tu narración.

¿Ofrece HeyGen opciones avanzadas de personalización para el diseño de personajes?

¡Absolutamente! HeyGen proporciona opciones avanzadas de personalización, permitiéndote adaptar avatares de IA y personajes de dibujos animados para que se ajusten perfectamente a tu marca o narrativa. Combina esto con nuestra biblioteca de medios de stock y efectos de movimiento para un contenido visual verdaderamente único.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de contenido animado?

HeyGen simplifica la creación de vídeos sin esfuerzo transformando texto en vídeos animados atractivos con capacidades de texto a vídeo de IA. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar de IA y genera voces en off de sonido natural para producir contenido profesional rápidamente.

