Generador de Vídeos de Personajes: Crea Vídeos de AI Atractivos al Instante

Transforma sin esfuerzo tus guiones en historias visuales cautivadoras con nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo explicativo cautivador de 30 segundos diseñado para jóvenes adultos conocedores de la tecnología, mostrando una nueva aplicación ficticia con un estilo visual animado y brillante, acompañado de una voz en off profesional, amigable y optimista. Este vídeo debe utilizar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para la interacción de personajes y su función de generación de voz en off para transmitir información clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo narrativo conmovedor de 45 segundos dirigido a familias e individuos que buscan ideas de regalos únicos, representando una historia emotiva de un artículo personalizado. Emplea un estilo visual cinematográfico suave y cálido con transiciones delicadas y un estilo de audio calmado y emotivo con música de fondo. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para estructurar la historia e incluye subtítulos para accesibilidad, asegurando que el contenido personalizado resuene profundamente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de anuncio de 60 segundos dirigido a profesionales y aprendices de por vida, promoviendo un emocionante nuevo curso en línea con un estilo visual moderno y enérgico y superposiciones de texto audaces. El audio debe ser confiado, entusiasta y entregado con una narración clara. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para establecer rápidamente el tono y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar que se vea perfecto en varias plataformas para un alcance máximo con tus vídeos explicativos.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de exhibición de producto atractivo de 20 segundos para clientes potenciales y profesionales de marketing, destacando un gadget innovador. Emplea un estilo visual minimalista y elegante que se centra en las características del producto, mejorado por un generador de vídeo de personajes, y acompañado de un audio conciso y persuasivo con efectos de sonido sutiles. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para demostrar la interacción con el producto y utiliza el soporte de biblioteca de medios/stock para enriquecer la presentación visual.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Personajes

Crea vídeos atractivos con personajes de AI sin esfuerzo. Transforma texto en visuales dinámicos y transmite tu mensaje con un presentador realista, todo en unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de AI
Elige de la diversa biblioteca de avatares de AI de HeyGen o crea tu personaje personalizado para que sirva como tu presentador virtual.
2
Step 2
Genera tu Guion en Voz
Introduce tu guion, y la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen lo convertirá en una voz en off de sonido natural, sincronizándose automáticamente con tu avatar para una sincronización labial realista.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Personaliza tu vídeo añadiendo visuales de fondo y aplicando el logo y los colores de tu marca usando los controles de Branding de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Creación
Revisa tu vídeo final, luego utiliza la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen para generarlo en el formato perfecto para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios de Alto Rendimiento

Diseña anuncios impactantes rápidamente con un creador de vídeos de AI, utilizando personajes de AI para transmitir tu mensaje de manera efectiva y aumentar las conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de creación de vídeos?

El potente generador de vídeos de AI de HeyGen transforma las indicaciones de texto en contenido de vídeo atractivo de manera eficiente. Integra avatares de AI realistas y voces en off profesionales, simplificando todo el flujo de trabajo de creación de vídeos para diversas aplicaciones.

¿Qué tipos de vídeos creativos puedo hacer con HeyGen?

Como un versátil creador de vídeos de AI, HeyGen permite a los usuarios producir una amplia gama de contenido creativo. Puedes generar fácilmente vídeos de formación atractivos, vídeos explicativos informativos o contenido personalizado utilizando avatares de AI predefinidos y plantillas de vídeo personalizables.

¿HeyGen admite la transformación de texto en vídeo con AI?

Sí, HeyGen es un generador líder de texto a vídeo con AI que convierte sin problemas tus guiones en vídeos dinámicos. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen aprovecha la avanzada AI para producir una creación de vídeo de alta calidad completa con sincronización labial y voces de AI expresivas.

¿Cómo utiliza HeyGen los avatares de AI para la producción de vídeos?

HeyGen cuenta con un avanzado generador de avatares de AI, ofreciendo una diversa selección de personajes digitales realistas. Estos avatares de AI dan vida a tu guion con movimientos naturales y sincronización labial precisa, haciendo que tus vídeos sean más atractivos y profesionales.

