Crea un vídeo explicativo cautivador de 30 segundos diseñado para jóvenes adultos conocedores de la tecnología, mostrando una nueva aplicación ficticia con un estilo visual animado y brillante, acompañado de una voz en off profesional, amigable y optimista. Este vídeo debe utilizar eficazmente los avatares de AI de HeyGen para la interacción de personajes y su función de generación de voz en off para transmitir información clave.

