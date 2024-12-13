Tu Generador de Vídeos de Gestión del Cambio para Transiciones Suaves
Crea vídeos de comunicación interna atractivos con impresionantes avatares de AI para transmitir claramente tu mensaje.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de incorporación de 2 minutos diseñado para todos los nuevos empleados, guiándolos a través del sistema actualizado de informes de gastos de la empresa. El enfoque visual debe ser fácil de usar con grabaciones de pantalla claras y anotaciones de texto útiles, complementado por un tono accesible y conversacional de un avatar de AI. Este vídeo de formación e incorporación debe aprovechar los avatares de AI de HeyGen para hacer la experiencia de aprendizaje más personal y atractiva, comunicando efectivamente los cambios de procedimiento de manera amigable.
Desarrolla un vídeo de comunicación de cambio organizacional de 1 minuto para todos los empleados de la empresa, describiendo los beneficios y la implementación gradual de una nueva política de trabajo remoto. El estilo visual debe ser moderno y profesional, utilizando infografías limpias e imágenes positivas, con una voz en off segura y clara. Este vídeo debe utilizar la función de Subtítulos/captions de HeyGen para garantizar accesibilidad y claridad para todos, actuando como un generador de vídeos de gestión del cambio efectivo para abordar posibles preocupaciones y fomentar la comprensión.
Produce un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a usuarios de software existentes y al equipo de desarrollo interno, destacando el lanzamiento de la última función. La presentación visual debe ser dinámica, con cortes rápidos de demostraciones de UI y llamadas de atención a las funciones, acompañada de una voz en off entusiasta pero precisa. Emplea las plantillas de vídeo y escenas preconstruidas de HeyGen para generar rápidamente esta documentación en vídeo, asegurando una presentación consistente y de alta calidad de las nuevas funcionalidades.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Mejora la Formación en Gestión del Cambio.
Mejora el aprendizaje y la retención de nuevos procesos y sistemas durante el cambio organizacional con vídeos de formación atractivos impulsados por AI.
Escala el Contenido de Incorporación y Aprendizaje.
Produce y distribuye rápidamente cursos de incorporación y aprendizaje completos para una fuerza laboral globalmente dispersa que experimenta cambios.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de convertir texto en vídeo?
HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiéndote generar vídeos profesionales directamente desde tus guiones de texto. Sus avanzadas capacidades de Texto a vídeo, combinadas con un potente generador de vídeos de AI, producen automáticamente contenido atractivo con avatares de AI realistas y voces en off. Esto reduce significativamente la complejidad técnica típicamente asociada con la producción de vídeos.
¿Puede HeyGen ayudar a generar vídeos de comunicación interna efectivos para la gestión del cambio?
Sí, HeyGen es un generador de vídeos de AI ideal para crear vídeos de comunicación interna convincentes, especialmente para la gestión del cambio. Puedes aprovechar rápidamente las plantillas de vídeo personalizables y los avatares de AI para transmitir mensajes críticos de manera efectiva, asegurando una comunicación de cambio organizacional consistente y clara sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeos.
¿Qué controles de marca están disponibles dentro de HeyGen para vídeos corporativos?
HeyGen ofrece robustos controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus plantillas de vídeo, manteniendo un aspecto profesional y cohesivo en todos tus vídeos de comunicación interna o de marketing.
¿Cómo pueden los avatares de AI y la generación de voces en off de HeyGen mejorar mi contenido de vídeo?
Los innovadores avatares de AI y la generación de voces en off de alta calidad de HeyGen elevan tu contenido de vídeo al proporcionar un toque humano sin necesidad de filmación. Estas cabezas parlantes realistas pueden transmitir tu mensaje de manera clara y expresiva, mejorado aún más por subtítulos/captions automáticos, haciendo tus vídeos más atractivos y accesibles para diversos propósitos como vídeos de formación e incorporación o explicativos de productos.