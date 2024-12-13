Generador de Vídeos de Formación para Certificación para Creación de Cursos Fácil

Desarrolla rápidamente vídeos de formación atractivos y cursos en línea utilizando avatares de IA para un máximo impacto.

Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para equipos de ingeniería internos, detallando una nueva actualización de software. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con superposiciones de texto en pantalla y gráficos animados, complementado por una voz en off autoritaria pero atractiva. Utiliza la potente capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" para generar rápidamente la narrativa precisa y enriquecerla con la "Generación de voz en off" profesional para asegurar una comunicación clara durante esta crucial Formación Técnica.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación en cumplimiento de 2 minutos dirigido a nuevos empleados de todos los departamentos, centrado en las regulaciones de privacidad de datos. Este vídeo debe emplear un estilo visual profesional pero accesible con un tono de audio tranquilizador y calmado, haciendo que la información compleja sea digerible. Aprovecha los "Avatares de IA" realistas de HeyGen para presentar el contenido de manera consistente, asegurando que todos los puntos clave se refuercen mediante "Subtítulos/captions" generados automáticamente para una máxima accesibilidad en este vital proceso de incorporación de empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional inspirador de 60 segundos para atraer a futuros estudiantes a un nuevo programa generador de vídeos de formación para certificación profesional. La estética visual debe ser dinámica y moderna, mostrando historias de éxito y beneficios clave, todo ambientado con música de fondo motivadora y una voz inspiradora. Construye esta narrativa atractiva utilizando los diversos "Plantillas y escenas" de HeyGen y enriquece la narración con visuales de alta calidad obtenidos de la "Biblioteca de medios/soporte de stock."
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo conciso de 45 segundos para usuarios que están dominando un nuevo módulo de software, parte de una iniciativa de formación corporativa más amplia. El vídeo necesita una presentación visual directa y paso a paso con demostraciones claras en pantalla y una voz en off precisa y explicativa. Utiliza el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas e integra "Subtítulos/captions" efectivos para ayudar al aprendizaje y la retención en este escenario de vídeos de formación práctica.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Formación para Certificación

Crea vídeos de formación para certificación profesionales y atractivos de manera eficiente con IA, transformando texto en contenido visual dinámico.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. La función de Texto a vídeo convertirá tu guion en un vídeo pulido, asegurando que tu mensaje sea claro para una formación efectiva.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o formador. Personaliza su apariencia y voz para entregar tu contenido de certificación de manera consistente.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Refuerza la identidad de tu marca aplicando logotipos y colores personalizados utilizando los controles de marca integrados, asegurando que tus vídeos de formación se alineen con la imagen corporativa.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Integra sin problemas con tu LMS utilizando la exportación SCORM para ofrecer una formación corporativa impactante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Información Técnica Compleja

.

Transforma contenido de formación técnica y de cumplimiento complejo en vídeos generados por IA fácilmente digeribles, mejorando la comprensión y los resultados educativos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para certificación?

HeyGen agiliza la producción de vídeos de formación para certificación aprovechando los avatares de IA y la tecnología de Texto a vídeo, transformando tus guiones en contenido de formación atractivo de manera rápida y eficiente para tus programas de certificación.

¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje existentes para la formación corporativa?

Sí, HeyGen admite una integración fluida con varios Sistemas de Gestión de Aprendizaje a través de funciones como la exportación SCORM, permitiendo un despliegue eficiente de tus vídeos de formación corporativa generados por IA.

¿Qué características ofrece HeyGen para localizar vídeos de formación para audiencias diversas?

HeyGen facilita la localización de tus vídeos de formación con subtítulos/captions automatizados y capacidades de voz en off de IA, asegurando que tu contenido sea accesible e impactante para empleados globales.

¿Cómo pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar la marca dentro de los vídeos de formación corporativa?

Los avatares de IA personalizables de HeyGen te permiten mantener una marca consistente en tus vídeos de formación corporativa, dando vida a tus guiones con visuales profesionales que se alinean con la identidad de tu empresa.

