Transforma datos complejos en informes de vídeo atractivos sin esfuerzo usando Texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para nuevos empleados sobre procesos críticos de certificación, utilizando un estilo visual amigable y alentador con elementos animados vibrantes. El audio debe mantener un tono claro e instructivo, animado por un avatar de IA de HeyGen que guíe a los espectadores a través del contenido. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para asegurar un aspecto pulido y consistente, haciendo que la experiencia de creación de vídeos de formación sea fluida.
Produce un resumen de vídeo de 30 segundos para potenciales clientes, mostrando los resultados positivos de una reciente certificación. La estética visual debe ser dinámica e impactante, utilizando vídeos de stock de alta calidad de la biblioteca de medios de HeyGen y música de fondo inspiradora. La narración confiada, combinada con visuales nítidos, comunicará efectivamente el valor del informe, optimizado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen.
Elabora un vídeo de cumplimiento interno de 90 segundos para actualizaciones de gestión, manteniendo una presentación visual profesional y concisa. El audio debe contar con una voz autoritaria que transmita información crucial de manera clara, apoyada por subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad. Genera esta pieza informativa directamente desde un guion usando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, asegurando precisión y eficiencia en la producción de vídeos de cumplimiento esenciales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Aprendizaje y la Certificación.
Usa vídeos de IA para crear materiales de formación atractivos que mejoren el compromiso del aprendiz y la retención de conocimientos para programas de certificación.
Escala la Entrega de Contenido Educativo.
Produce y distribuye rápidamente contenido educativo, incluidos cursos de certificación, a una audiencia global con generación de vídeo eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos atractivos con control creativo?
HeyGen te permite producir vídeos explicativos dinámicos sin esfuerzo. Utiliza nuestra extensa biblioteca de plantillas, integra vídeos de stock y aplica controles de Branding robustos para asegurar que tu visión creativa se realice perfectamente.
¿Cuál es el enfoque de HeyGen para la generación de vídeos de IA a partir de texto?
HeyGen destaca como generador de vídeos de IA transformando tus guiones en vídeos atractivos. Nuestra tecnología de Texto a vídeo, combinada con generación avanzada de locuciones, agiliza todo el proceso de producción desde el concepto hasta un vídeo MP4.
¿HeyGen admite la creación de vídeos detallados de certificación o formación?
Sí, HeyGen es un creador ideal de vídeos de informes de certificación y de formación. Proporciona las herramientas necesarias para desarrollar vídeos de cumplimiento profesional e informes de vídeo de manera eficiente, asegurando claridad y consistencia para tu audiencia.
¿Cómo personalizan los avatares de IA y los controles de branding de HeyGen el contenido de vídeo?
HeyGen ofrece un conjunto poderoso de características, incluyendo avatares de IA realistas y controles de Branding completos, para personalizar tu contenido de vídeo. Personaliza fácilmente cada aspecto desde el fondo hasta la locución, asegurando que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.