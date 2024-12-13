HeyGen ayuda a las empresas y profesores a crear contenido de vídeo atractivo para evaluaciones de formación en línea. Aunque no es una herramienta de seguimiento de progreso en sí misma, la capacidad de HeyGen para generar materiales de estudio en vídeo de alta calidad y retroalimentación puede mejorar significativamente la experiencia de aprendizaje y complementar sistemas de seguimiento externos.