creador de vídeos de mejora de certificación para Vídeos de Formación Experta
Empodera a tu equipo con vídeos de formación profesional, aprovechando avatares de IA para experiencias de aprendizaje atractivas y eficientes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para la incorporación de nuevos empleados en un flujo de trabajo complejo. Apunta a una estética acogedora y moderna con visuales dinámicos, explicando los pasos iniciales de su rol. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para agilizar la producción e incorpora plantillas personalizables para una apariencia de marca consistente.
Produce un vídeo de certificación de 2 minutos explicando los beneficios de una cualificación técnica avanzada. El estilo visual debe ser sofisticado y detallado, acompañado de un tono explicativo y subtítulos claros para asegurar la accesibilidad. Integra medios relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar conceptos complejos de manera efectiva para profesionales aspirantes.
Diseña un vídeo promocional de 45 segundos para anunciar un nuevo programa de credenciales especializadas. Este vídeo necesita un estilo visual emocionante y aspiracional con música enérgica, captando a los candidatos potenciales. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar para varias plataformas de redes sociales y extrae de las Plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida e impactante.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación para Certificación.
Impulsa tasas de finalización más altas y retención de conocimientos para programas de certificación a través de vídeos de formación dinámicos impulsados por IA.
Escala la Creación de Cursos de Certificación.
Produce y distribuye rápidamente una gama más amplia de cursos de certificación, alcanzando una audiencia global con contenido consistente y de alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de certificación y formación profesional?
HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de formación, permitiéndote producir fácilmente vídeos de formación y certificación atractivos. Su plataforma intuitiva simplifica todo el proceso, haciendo sencillo crear contenido de vídeo instructivo de alta calidad para el desarrollo de empleados.
¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA para contenido de formación atractivo?
Sí, HeyGen cuenta con avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo desde el guion para elevar tus experiencias de aprendizaje. Estos avatares de IA pueden entregar tu contenido con locuciones de IA naturales, haciendo tus vídeos de formación para empleados más dinámicos e impactantes.
¿Qué hace de HeyGen una solución eficiente para vídeos de formación corporativa?
HeyGen ofrece plantillas personalizables y un proceso de generación de vídeo de extremo a extremo, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos necesarios para crear vídeos de formación profesional. Esta eficiencia ayuda a las organizaciones a mejorar el intercambio de conocimientos y hacer la educación más eficiente en todos los empleados.
¿HeyGen admite una variedad de formatos de vídeos de formación, como tutoriales e incorporación?
Absolutamente, HeyGen es versátil para crear varios formatos de vídeos de formación, incluyendo bibliotecas de vídeos tutoriales comprensivos y vídeos de incorporación efectivos. También puedes generar guías de usuario y SOPs con IA para apoyar la retención de memoria a largo plazo y mejorar el desarrollo general de los empleados.