creador de vídeos de mejora de certificación para Vídeos de Formación Experta

Empodera a tu equipo con vídeos de formación profesional, aprovechando avatares de IA para experiencias de aprendizaje atractivas y eficientes.

384/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para la incorporación de nuevos empleados en un flujo de trabajo complejo. Apunta a una estética acogedora y moderna con visuales dinámicos, explicando los pasos iniciales de su rol. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para agilizar la producción e incorpora plantillas personalizables para una apariencia de marca consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de certificación de 2 minutos explicando los beneficios de una cualificación técnica avanzada. El estilo visual debe ser sofisticado y detallado, acompañado de un tono explicativo y subtítulos claros para asegurar la accesibilidad. Integra medios relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar conceptos complejos de manera efectiva para profesionales aspirantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 45 segundos para anunciar un nuevo programa de credenciales especializadas. Este vídeo necesita un estilo visual emocionante y aspiracional con música enérgica, captando a los candidatos potenciales. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar para varias plataformas de redes sociales y extrae de las Plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mejora de Certificación

Crea sin esfuerzo vídeos de certificación atractivos y de alta calidad para agilizar el desarrollo de empleados y mejorar los resultados de aprendizaje.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Contenido
Comienza delineando tu material de certificación en un guion claro. Usa la función de **texto a vídeo desde el guion** para transformar instantáneamente tu texto en una base de vídeo, ahorrando valioso tiempo de producción.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de **avatares de IA** para servir como tu instructor en pantalla. Esto añade un toque personal y profesional a tus vídeos de formación sin necesidad de cámaras o actores.
3
Step 3
Añade Visuales Dinámicos y Branding
Mejora tu vídeo integrando **plantillas personalizables** y añadiendo visuales dinámicos. Incorpora el logo y los colores de tu marca para asegurar una apariencia consistente y profesional para una formación atractiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Certificación
Finaliza tus **vídeos de certificación** seleccionando la relación de aspecto y calidad óptimas. Usa la función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para integrar sin problemas tu vídeo instructivo en cualquier plataforma de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Certificación Complejos

.

Desglosa conceptos de certificación intrincados en vídeos instructivos fácilmente comprensibles, mejorando la comprensión y la eficiencia del aprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de certificación y formación profesional?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de formación, permitiéndote producir fácilmente vídeos de formación y certificación atractivos. Su plataforma intuitiva simplifica todo el proceso, haciendo sencillo crear contenido de vídeo instructivo de alta calidad para el desarrollo de empleados.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA para contenido de formación atractivo?

Sí, HeyGen cuenta con avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo desde el guion para elevar tus experiencias de aprendizaje. Estos avatares de IA pueden entregar tu contenido con locuciones de IA naturales, haciendo tus vídeos de formación para empleados más dinámicos e impactantes.

¿Qué hace de HeyGen una solución eficiente para vídeos de formación corporativa?

HeyGen ofrece plantillas personalizables y un proceso de generación de vídeo de extremo a extremo, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos necesarios para crear vídeos de formación profesional. Esta eficiencia ayuda a las organizaciones a mejorar el intercambio de conocimientos y hacer la educación más eficiente en todos los empleados.

¿HeyGen admite una variedad de formatos de vídeos de formación, como tutoriales e incorporación?

Absolutamente, HeyGen es versátil para crear varios formatos de vídeos de formación, incluyendo bibliotecas de vídeos tutoriales comprensivos y vídeos de incorporación efectivos. También puedes generar guías de usuario y SOPs con IA para apoyar la retención de memoria a largo plazo y mejorar el desarrollo general de los empleados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo