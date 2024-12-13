Creador de Videos de Claridad de Certificación: Simplifica Videos de Capacitación

Crea rápidamente videos de capacitación profesional para contenido de cumplimiento y educativo utilizando capacidades avanzadas de texto a video desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de capacitación de 90 segundos para nuevos empleados, demostrando las funcionalidades clave de tu software interno de gestión de proyectos. Dirigido a nuevos empleados, el video debe presentar un tutorial atractivo, paso a paso, con visuales limpios y un avatar de IA amigable como presentador. Los avatares de IA de HeyGen son ideales para aportar un toque humano a este recorrido esencial del editor de video en línea.
Prompt de Ejemplo 2
Una actualización importante de los protocolos de seguridad de la empresa requiere un video dinámico de 45 segundos, específicamente para todos los empleados de diferentes departamentos. Este contenido educativo necesita una estética corporativa directa, concisa y moderna, asegurando claridad con subtítulos automáticos para accesibilidad universal. Aprovecha la función de subtítulos/captions de HeyGen para garantizar que cada detalle de este mensaje de cumplimiento sea fácilmente entendido.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video de demostración de producto convincente de 2 minutos, destacando las características avanzadas de un nuevo panel de análisis para clientes potenciales y equipos de ventas. El estilo visual debe ser pulido, elegante y estrictamente consistente con la marca, incorporando transiciones dinámicas y una voz en off profesional. Emplear las plantillas de video profesionales y escenas de HeyGen es crucial para asegurar una presentación de alto impacto que refleje un fuerte control de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Claridad de Certificación

Crea rápidamente videos de certificación y capacitación profesional con avatares de IA, elementos de marca y comunicación clara para mejorar la comprensión y retención.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Certificación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de certificación en el editor intuitivo. Aprovecha nuestra función de texto a video para transformar instantáneamente tu texto en diálogo hablado.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales para representar tu marca y entregar tu contenido de capacitación de manera efectiva, asegurando una presentación consistente y atractiva.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Incorpora el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos de marca para mantener la consistencia de la marca. Mejora la claridad con medios relevantes de la biblioteca de stock o tus propias cargas.
4
Step 4
Genera y Refina
Genera tu video con subtítulos añadidos automáticamente para mejorar la accesibilidad y comprensión. Revisa, haz los ajustes necesarios y luego exporta tu video de certificación de alta calidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos de Certificación

Transforma temas intrincados en contenido de video claro y comprensible, asegurando el cumplimiento y una capacitación de certificación efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos a partir de texto?

HeyGen es un avanzado creador de videos con IA que transforma tu guion directamente en contenido de video atractivo utilizando avatares de IA realistas y generación de voz en off, agilizando significativamente el proceso de creación de videos.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para videos profesionales?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas en plantillas de video profesionales, asegurando que tu contenido siempre se alinee con tu identidad corporativa.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos para videos de capacitación?

Sí, HeyGen cuenta con generación automática de subtítulos, asegurando que tus videos de capacitación y contenido educativo sean accesibles y cumplan con todos los espectadores. Esta capacidad ahorra un tiempo significativo en la postproducción.

¿Cómo mejoran los avatares de IA los videos de claridad de certificación?

Los avatares de IA realistas de HeyGen aportan un toque humano a tus videos de claridad de certificación sin necesidad de filmación. Actúan como presentadores atractivos, impulsados por un motor creativo, haciendo que la información compleja sea más fácil de entender y retener.

