Creador de Videos de Claridad de Certificación: Simplifica Videos de Capacitación
Crea rápidamente videos de capacitación profesional para contenido de cumplimiento y educativo utilizando capacidades avanzadas de texto a video desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un video de capacitación de 90 segundos para nuevos empleados, demostrando las funcionalidades clave de tu software interno de gestión de proyectos. Dirigido a nuevos empleados, el video debe presentar un tutorial atractivo, paso a paso, con visuales limpios y un avatar de IA amigable como presentador. Los avatares de IA de HeyGen son ideales para aportar un toque humano a este recorrido esencial del editor de video en línea.
Una actualización importante de los protocolos de seguridad de la empresa requiere un video dinámico de 45 segundos, específicamente para todos los empleados de diferentes departamentos. Este contenido educativo necesita una estética corporativa directa, concisa y moderna, asegurando claridad con subtítulos automáticos para accesibilidad universal. Aprovecha la función de subtítulos/captions de HeyGen para garantizar que cada detalle de este mensaje de cumplimiento sea fácilmente entendido.
Crea un video de demostración de producto convincente de 2 minutos, destacando las características avanzadas de un nuevo panel de análisis para clientes potenciales y equipos de ventas. El estilo visual debe ser pulido, elegante y estrictamente consistente con la marca, incorporando transiciones dinámicas y una voz en off profesional. Emplear las plantillas de video profesionales y escenas de HeyGen es crucial para asegurar una presentación de alto impacto que refleje un fuerte control de la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de Cursos y Contenido Educativo.
Desarrolla y distribuye eficientemente más contenido educativo y materiales de certificación, conectando con una audiencia global.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Capacitación.
Aprovecha los videos de IA y elementos interactivos para mejorar significativamente el compromiso del aprendiz y la retención de conocimientos para certificaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos a partir de texto?
HeyGen es un avanzado creador de videos con IA que transforma tu guion directamente en contenido de video atractivo utilizando avatares de IA realistas y generación de voz en off, agilizando significativamente el proceso de creación de videos.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para videos profesionales?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas en plantillas de video profesionales, asegurando que tu contenido siempre se alinee con tu identidad corporativa.
¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos para videos de capacitación?
Sí, HeyGen cuenta con generación automática de subtítulos, asegurando que tus videos de capacitación y contenido educativo sean accesibles y cumplan con todos los espectadores. Esta capacidad ahorra un tiempo significativo en la postproducción.
¿Cómo mejoran los avatares de IA los videos de claridad de certificación?
Los avatares de IA realistas de HeyGen aportan un toque humano a tus videos de claridad de certificación sin necesidad de filmación. Actúan como presentadores atractivos, impulsados por un motor creativo, haciendo que la información compleja sea más fácil de entender y retener.