Creador de Vídeos de Formación con Certificado: Crea Cursos Atractivos
Optimiza la creación de contenido y entrega cursos profesionales más rápido con avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial técnico de 2 minutos para empleados experimentados sobre una nueva función de software compleja, sirviendo como una parte vital de la "documentación en vídeo" de la empresa para los SOP. La presentación visual debe ser altamente instructiva, con grabaciones de pantalla detalladas con elementos destacados y subtítulos claros y concisos para ayudar a la comprensión. Una voz en off calmada e informativa, generada a partir de un guion detallado, debe guiar a los usuarios a través de cada paso, convirtiéndolo en una guía "cómo hacer" efectiva.
Diseña un vídeo de "integración de empleados" de 90 segundos para miembros del equipo remoto, mostrando la cultura de la empresa e introduciendo herramientas esenciales. El estilo visual y de audio debe ser animado y acogedor, utilizando una plantilla moderna e incorporando diversos avatares de IA junto con visuales de apoyo de la biblioteca de medios/stock para crear una experiencia vibrante e informativa. Este vídeo sirve como material de "formación" crucial para integrar a los nuevos empleados sin problemas.
Produce una actualización de 45 segundos para un programa de "creador de vídeos de formación con certificado", destacando los cambios recientes en las mejores prácticas de la industria. Dirigido a profesionales que buscan la recertificación, presentando el contenido con un estilo visual dinámico e instructivo, con superposiciones de texto animado y una voz en off profesional y segura generada a partir de un guion. La salida final necesita redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que sea adaptable a varias plataformas de aprendizaje y mejore tus capacidades de "creador de vídeos de formación".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos que cautiven a los aprendices, mejorando la retención del conocimiento y la efectividad general del programa.
Expande la Oferta de Cursos y el Alcance Global.
Produce una gama más amplia de cursos con certificado y contenido educativo rápidamente, permitiéndote alcanzar y certificar a una audiencia global sin esfuerzo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación con IA?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos de IA para optimizar la producción de vídeos de formación de alta calidad. Puedes transformar guiones en contenido atractivo con avatares de IA realistas y voces en off naturales de IA, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la creación de vídeos. Esto convierte a HeyGen en un creador de vídeos de formación eficiente para diversas necesidades de aprendizaje.
¿Ofrece HeyGen características para una gestión y distribución eficiente del contenido de formación?
Sí, HeyGen proporciona características robustas para una gestión sin problemas y un intercambio inteligente de tu material de formación. Sus herramientas de colaboración permiten la eficiencia del equipo, y para la distribución, HeyGen admite la publicación de vídeos que pueden integrarse fácilmente con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje existentes (integración LMS), optimizando tus flujos de trabajo de formación de empleados.
¿Qué herramientas avanzadas de edición y personalización ofrece HeyGen para material de formación profesional?
HeyGen ofrece un conjunto completo de software de edición y opciones de personalización para crear material de formación impresionante. Esto incluye un potente editor de vídeo con edición basada en texto, mejoras de sonido de estudio y plantillas personalizables, junto con controles de marca para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con la identidad visual de tu empresa.
¿Cómo apoya HeyGen la formación global de empleados y la accesibilidad con sus herramientas de creación de vídeos?
HeyGen facilita la formación global de empleados ofreciendo capacidades de reproductor de vídeo multilingüe y características de localización robustas, incluyendo subtítulos y captions automáticos. Estas herramientas aseguran que tus vídeos de formación sean accesibles y comprensibles para una audiencia internacional diversa, mejorando el alcance de tu valioso contenido de formación.