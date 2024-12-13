Creador de Videos del CEO: Crea Videos Profesionales al Instante

Produce videos de alta calidad del CEO de manera eficiente utilizando avatares de AI para representar tu marca.

Desarrolla un mensaje convincente de "creador de videos del CEO" de 60 segundos para la comunicación corporativa interna, dirigido a todos los empleados y partes interesadas clave. El estilo visual debe ser profesional y confiable, con imágenes nítidas y de alta definición, mientras que el audio debe ser una voz en off inspiradora y clara para transmitir la nueva dirección estratégica de la empresa. Aprovecha la función de texto a video de HeyGen para transformar eficientemente el mensaje del CEO en un discurso atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video de marketing impactante de 45 segundos diseñado para clientes potenciales e inversores, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y moderno, utilizando colores vibrantes y música de fondo atractiva, alineándose claramente con las directrices de la marca. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar las características del producto, asegurando que se mantengan controles de marca consistentes a lo largo de la presentación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de formación informativo de 30 segundos para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y las herramientas esenciales. El estilo visual debe ser limpio, instructivo y acogedor, incorporando gráficos fáciles de entender, con un tono de audio alegre y amigable. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje de bienvenida profesional y atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video conciso de 15 segundos de alta calidad para seguidores en redes sociales, entregando un consejo rápido o anuncio de un líder de la empresa, optimizado para la creación de videos móviles. El estilo visual debe ser rápido y moderno, con cortes rápidos y texto en pantalla impactante, acompañado de música de fondo enérgica. Asegura la máxima accesibilidad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para facilitar la visualización sin sonido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos del CEO con un Creador de Videos de AI

Transforma tu comunicación corporativa con videos del CEO de alta calidad y profesionales creados sin esfuerzo utilizando avatares de AI y tecnología de texto a video.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega el mensaje de tu CEO en el editor de guiones. Nuestra plataforma convierte instantáneamente tu texto en un video dinámico, haciendo que la creación de videos sea sencilla.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI realistas para representar a tu CEO. Personaliza su apariencia para que coincida con tu marca para videos profesionales del CEO.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Aplica los colores, logo y escenas de fondo de tu marca. Utiliza controles de marca y plantillas de video para asegurar una comunicación corporativa consistente y un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta Tu Video
Genera tu video de alta calidad del CEO y expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto. Tu mensaje convincente está ahora listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales

.

Crea rápidamente videos impactantes para plataformas de redes sociales para comunicar noticias, valores y actualizaciones de la empresa directamente desde el CEO.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos profesionales del CEO?

HeyGen utiliza avatares avanzados de AI y tecnología de texto a video, permitiéndote generar videos pulidos del CEO a partir de un simple guion. Esto hace que la creación de videos de alta calidad sea accesible y eficiente para una comunicación corporativa impactante.

¿Qué controles de marca están disponibles para mis videos de comunicación corporativa?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote subir tu logo y personalizar colores para asegurar que cada video se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. También puedes integrar tu propia biblioteca de medios para un mensaje visual consistente en todos tus videos.

¿Qué tan rápido puedo generar videos usando el creador de videos de AI de HeyGen?

Con el intuitivo creador de videos de AI de HeyGen, puedes transformar texto en videos atractivos con avatares de AI realistas en solo minutos. Este proceso eficiente es ideal para crear rápidamente una variedad de videos de marketing o formación, reflejando un enfoque creativo en la producción de videos.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear videos impactantes del CEO solo a partir de un guion?

Absolutamente, HeyGen te permite crear videos impactantes del CEO simplemente escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma genera automáticamente un avatar de AI que habla tu mensaje, completo con voz en off profesional y subtítulos esenciales, simplificando tu proceso de creación de videos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo