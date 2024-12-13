Desarrolla un mensaje convincente de "creador de videos del CEO" de 60 segundos para la comunicación corporativa interna, dirigido a todos los empleados y partes interesadas clave. El estilo visual debe ser profesional y confiable, con imágenes nítidas y de alta definición, mientras que el audio debe ser una voz en off inspiradora y clara para transmitir la nueva dirección estratégica de la empresa. Aprovecha la función de texto a video de HeyGen para transformar eficientemente el mensaje del CEO en un discurso atractivo.

Generar Vídeo