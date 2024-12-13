Crea un vídeo profesional de actualización de 60 segundos, sirviendo como un informe completo del CEO para empleados internos y partes interesadas clave. Presenta un avatar de AI entregando los resultados trimestrales con una voz segura y accesible, asegurando una comunicación corporativa efectiva. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando los colores de la marca y animaciones sutiles para resaltar los indicadores clave de rendimiento. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para una entrega personalizada e impactante.

Generar Vídeo