Crea vídeos atractivos del CEO y transmite tu mensaje con impacto, aprovechando los avatares de IA para obtener visuales impresionantes y una presencia profesional auténtica.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo de marketing atractivo de 60 segundos para clientes existentes y potenciales, destacando una nueva característica del producto con una estética dinámica y moderna y música de fondo animada. El contenido se centrará en los beneficios de crear vídeos personalizados, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar narrativas convincentes de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de mensaje del CEO de 2 minutos destinado a partes interesadas, inversores y todos los empleados, proyectando una sensación cinematográfica inspiradora y pulida con iluminación cálida y una voz de IA profesional. Este vídeo reforzará la marca y la visión general de la empresa, demostrando el poder de la generación de voz en off de HeyGen para una comunicación de liderazgo impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo instructivo conciso de 45 segundos para nuevos usuarios, mostrando la simplicidad del creador de vídeos de IA con un estilo visual brillante y limpio y una voz de IA amigable que los guíe a través de un proceso de generación de vídeo de principio a fin. Asegúrate de que este vídeo incluya subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión para audiencias diversas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de mensajes del CEO

Crea vídeos de mensajes del CEO profesionales e impactantes con avatares de IA y potentes herramientas de personalización. Transmite tus actualizaciones ejecutivas con claridad y estilo.

1
Step 1
Pega tu guion
Comienza pegando tu guion de mensaje del CEO en el editor. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo para dar vida a tus palabras de manera fluida.
2
Step 2
Selecciona un avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar visualmente a tu CEO o crea un portavoz digital personalizado, asegurando una presencia profesional en pantalla.
3
Step 3
Añade elementos visuales
Mejora tu vídeo incorporando visuales y branding relevantes. Utiliza nuestras plantillas y escenas personalizables para alinear la estética del vídeo con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y comparte
Una vez finalizado tu vídeo de mensaje del CEO, exporta fácilmente tu contenido de alta calidad. Nuestra plataforma admite el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, haciéndolo listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Produce actualizaciones y anuncios concisos y compartibles del CEO para una rápida distribución en redes sociales y canales internos, manteniendo una voz de marca consistente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de mensajes del CEO?

HeyGen te permite crear vídeos profesionales de mensajes del CEO utilizando avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion y la plataforma genera un vídeo de alta calidad sin necesidad de habilidades tradicionales de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen personalizar avatares de IA y branding para la comunicación corporativa?

Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para avatares de IA y elementos de branding, asegurando que tus vídeos de comunicación corporativa se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes aprovechar portavoces de IA personalizados y plantillas personalizables para mantener la consistencia en todas las actualizaciones ejecutivas profesionales.

¿Qué tipo de calidad puedo esperar de los vídeos generados por IA de HeyGen?

El creador de vídeos de IA de HeyGen ofrece contenido de vídeo de alta calidad a través de su proceso de generación de vídeo de principio a fin. La plataforma asegura una salida de calidad profesional con voces de IA realistas, visuales atractivos y subtítulos/captions automáticos, permitiéndote generar vídeos en minutos.

¿Necesito experiencia previa en edición de vídeo para usar HeyGen para vídeos del CEO?

No, no necesitas experiencia previa en edición de vídeo para crear vídeos del CEO con HeyGen. Su editor basado en texto intuitivo y plataforma de creación de vídeos de IA lo hacen accesible para cualquiera que desee producir contenido profesional, reduciendo significativamente los costos y la complejidad de producción de vídeo.

