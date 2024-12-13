Generador de Vídeos de Anuncios del CEO: Crea Actualizaciones Impactantes

Produce vídeos corporativos de anuncios convincentes con avatares de IA realistas, asegurando que tus actualizaciones ejecutivas se entreguen de manera profesional y eficiente.

Crea un vídeo corporativo de anuncio de 60 segundos en el que un avatar de IA, diseñado para parecerse a un CEO seguro de sí mismo, transmita un mensaje inspirador sobre una nueva dirección de la empresa. Este vídeo de alta calidad, dirigido tanto a empleados internos como a inversores clave, debe presentar un estilo visual moderno y elegante con una voz tranquilizadora y autoritaria, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para transmitir actualizaciones ejecutivas con impacto.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo conciso de actualización ejecutiva de 45 segundos, dirigido a accionistas y alta dirección, detallando el rendimiento de la empresa en el tercer trimestre y los futuros cambios estratégicos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando superposiciones gráficas sutiles para resaltar métricas clave, mientras que el audio mantiene un tono serio pero optimista, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar un mensaje preciso en este vídeo de anuncio corporativo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un mensaje de vídeo interno atractivo de 30 segundos diseñado para todos los empleados, anunciando una nueva iniciativa de bienestar a nivel de empresa. Esta pieza de comunicación corporativa debe adoptar un estilo visual amigable y accesible con música de fondo motivadora, haciendo pleno uso de las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción y asegurar la consistencia de la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una actualización externa nítida de 20 segundos, abordando un desarrollo reciente del mercado o un anuncio rápido para clientes y partes interesadas externas. Este vídeo necesita un fondo visualmente marcado, manteniendo la identidad corporativa a través de controles de marca, y presenta una voz calmada pero firme generada mediante la generación de voz en off de HeyGen para entregar el mensaje conciso con claridad, utilizando voces de IA para un tono consistente en todas las comunicaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios del CEO

Crea vídeos de anuncios del CEO profesionales e impactantes con la facilidad que ofrece la IA. Transforma tu guion en un mensaje corporativo pulido rápida y eficientemente.

1
Step 1
Crea tu Guion
Redacta tu mensaje de anuncio detallado. Nuestra plataforma aprovecha la tecnología de texto a vídeo para transformar tus palabras en contenido visual atractivo para una comunicación corporativa efectiva.
2
Step 2
Elige tu Avatar y Voz de IA
Selecciona un avatar de IA profesional para representar a tu CEO o portavoz. Mejora tu mensaje aún más combinándolo con una voz de IA que transmita tus actualizaciones ejecutivas con impacto.
3
Step 3
Aplica Marca y Medios
Utiliza nuestros completos controles de marca para incorporar el logotipo y los colores de tu empresa. Esto asegura que tu vídeo de anuncio mantenga una identidad corporativa consistente y una apariencia profesional.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Anuncio
Finaliza tu creación y utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para generar tu vídeo de anuncio corporativo de alta calidad, asegurando que esté perfectamente formateado para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios Corporativos Atractivos para Redes Sociales

Crea y comparte rápidamente vídeos de anuncios profesionales y atractivos optimizados para diversas plataformas de redes sociales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de anuncios del CEO?

HeyGen te permite crear vídeos de anuncios del CEO y vídeos corporativos con una facilidad inigualable. Nuestro generador de vídeos de IA transforma tu guion en un vídeo de alta calidad utilizando avatares de IA realistas y voces de IA, agilizando significativamente tu comunicación corporativa.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para vídeos de anuncios corporativos?

HeyGen proporciona amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos de anuncios corporativos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes utilizar plantillas de vídeo personalizables, integrar tu logotipo y colores de marca, y seleccionar de una rica biblioteca de vídeos de stock para mantener una salida de vídeo consistente y de alta calidad.

¿Puede HeyGen generar vídeos de anuncios directamente desde un guion?

Sí, HeyGen destaca como generador de vídeos de anuncios al convertir tu guion directamente en contenido de vídeo atractivo. Nuestras avanzadas funciones de texto a vídeo de IA generan automáticamente vídeos profesionales, completos con voces de IA y subtítulos automáticos, ahorrando un tiempo de producción significativo.

¿Qué tipos de comunicación corporativa puede mejorar HeyGen con vídeos de IA?

El generador de vídeos de IA de HeyGen es ideal para diversas necesidades de comunicación corporativa, incluidas actualizaciones ejecutivas, mensajes de vídeo internos y contenido de formación. Aprovechando las avanzadas funciones de IA, HeyGen te ayuda a crear comunicaciones de vídeo atractivas y consistentes que resuenan con tu audiencia.

