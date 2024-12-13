Generador de anuncios del CEO: Crea Videos Impactantes

Genera rápidamente videos corporativos de anuncios atractivos usando avatares de IA avanzados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de comunicación interna de 45 segundos para todos los empleados, compartiendo 'Actualizaciones Corporativas' cruciales. El estilo visual debe ser cálido, atractivo y profesional, incorporando sutilmente la marca de la empresa. Una generación de voz en off calmante pero autoritaria entregará el mensaje, apoyada por música de fondo suave y motivacional, aprovechando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de bienvenida de 60 segundos desde el 'Generador de anuncios del CEO' específicamente para nuevos empleados, enfatizando un 'anuncio de nuevo empleado'. La estética visual debe ser amigable, profesional y acogedora, presentando diversos avatares de IA que transmitan inclusividad. El mensaje debe ser entregado por una voz de IA clara, articulada y tranquilizadora, asegurando accesibilidad con Subtítulos/captions generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video de actualización ejecutiva de 30 segundos impactante para inversores y partes interesadas clave, delineando la visión estratégica de la empresa, destacando su liderazgo en 'IA generativa'. El estilo visual debe ser autoritario y de alta tecnología, utilizando gráficos abstractos y visualizaciones de datos del soporte de biblioteca de medios/stock. Una voz de IA confiada y persuasiva transmitirá el mensaje con una banda sonora de fondo minimalista y futurista, asegurando una visualización óptima en todas las plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Anuncios del CEO

Crea fácilmente videos corporativos de anuncios profesionales con avatares de IA y branding personalizado para comunicar efectivamente actualizaciones clave a tu equipo y partes interesadas.

1
Step 1
Crea Tu Video de Anuncio
Comienza introduciendo tu guion para aprovechar nuestra capacidad de Texto a video desde guion, transformando texto en un video dinámico para tu video de anuncio corporativo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar y Voz de IA
Selecciona de nuestra diversa colección de avatares de IA para encontrar el presentador perfecto y una voz adecuada para entregar tu mensaje con autenticidad.
3
Step 3
Personaliza el Branding y Detalles
Aplica la identidad única de tu marca usando controles de Marca completos, incluyendo logos y colores, para asegurar consistencia y un aspecto profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video
Utiliza nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu video para varias plataformas, asegurando una entrega perfecta para una comunicación interna efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Comunicación Interna para Actualizaciones Ejecutivas

Utiliza videos generados por IA para comunicar claramente actualizaciones ejecutivas vitales e iniciativas de la empresa, mejorando la comprensión y el compromiso de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos corporativos de anuncios profesionales?

El generador de videos de IA de HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de video y opciones personalizables, permitiendo a los usuarios crear fácilmente videos corporativos de anuncios impactantes sin necesidad de experiencia extensa en diseño. Puedes personalizar cada aspecto para mantener la identidad única de tu marca.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas para actualizaciones ejecutivas?

Sí, HeyGen cuenta con avatares de IA realistas que pueden entregar tus actualizaciones ejecutivas con expresiones y gestos auténticos. Simplemente introduce tu Texto a video desde guion, y HeyGen lo transformará en un video atractivo con voces de IA realistas.

¿Qué controles de marca están disponibles para mis anuncios de comunicación interna?

HeyGen proporciona robustos controles de Marca, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores específicos y fuentes en todos tus videos de comunicación interna y corporativa. Esto asegura que cada anuncio generado sea consistente y profesional.

¿Es HeyGen adecuado para crear videos de anuncios del CEO y lanzamientos de productos?

Absolutamente, HeyGen es un generador de videos de IA ideal para producir videos de anuncios del CEO de alta calidad y lanzamientos de productos dinámicos. Su plataforma intuitiva simplifica la creación de videos corporativos de anuncios poderosos que captan la atención de tu audiencia.

